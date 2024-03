Bivši HDZ-ovac Darko Milinović na Facebooku se obrušio na predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića. U svojojo objavi dotaknuo se i Tomislava Karamarka koji se pojavio na Općem saboru HDZ-a u Zagrebu.

"Kaže Plenković meni, jogurt revolucija. To reci svom glavnom koalicijskom partneru. On je taj jogurt zajednom s tobom. Kad može biti toliko bezobrazan zaslužuje i takav odgovor. Jogurt revolucija dešavala se pod paskom Miloševića i SDSS-a njegovog glavnog partnera i ti nas iz Like uspoređuješ s njima. Je li te imalo sramota? Ja sam sa puškom u ruci s mnogim drugima rušio tu jogurt revoluciju dok je Plenković bio u Bruxellesu i gledao izdaleka kako se stvara država, kako ginemo. Što je radio Karamarku, a sada mu treba. Ejjjj Karamarko ! ! ! Zašto me izbacio? Jer imam kičmu. Nisam mu se htio pokoriti za Istanbulsku bio sam protiv, birao sam obitelj. Pet puta je odgađao izbore u Lici jer bi ja pobjedio a to mu nije pasalo. Bili smo u Zagrebu s jednim zahtjevom da opet ne odgodi izbore, samo to. Ja nisam imao anemiju kojom bi izbjegao poziv Tuđmana za boj. Što bi Plenković dao da je na svojoj koži osjetio kako se stvara država. Pobjegao je i izdaleka gledao kako ginemo. I ti spomonješ jogurt revoluciju? Što nisi doveo Pupovca u Lisinski? Tvom Medvedu je bliži Pupovac nego Ćipe. Sramota", napisao je Milinović.

