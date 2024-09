Hrvati u čarapama još imaju 4,3 milijardi kuna, set kovanica prodaje se i za 950 eura!

Iako je kuna službeno trebala postati prošlost, čini se da se dobar dio građana ne može odvojiti od valute koju je Hrvatska imala gotovo čitavu svoju neovisnost. Potvrdila nam je to i Hrvatska narodna banka (HNB) otkrivši da je u ovom trenutku još uvijek u optjecaju pozamašnih 4,35 milijardi kuna.

I ne očekuju da će se sav taj novac zamijeniti za eure.

"Sukladno praksi ostalih članica Eurosustava, sigurni smo kako se sve novčanice i kovanice kune neće zamijeniti. Jedan od razloga je što je Republika Hrvatska turistička zemlja i što se kune nalaze po čitavom svijetu, a nezanemariv je i sentiment pa će i mnogi naši građani dio kuna ostaviti nezamijenjeno", poručuju iz HNB-a.

Gdje zamijeniti kune u eure?

Krajem 2022. godine, netom prije uvođenja eura, u optjecaju je bilo 14,7 milijarde kuna. Do prosinca 2023. godine građani su zamijenili dobar dio tog iznosa te je u optjecaju ostalo 4,70 milijardi kuna. Dio toga je bio izgubljen, dio iznesen iz Hrvatske kao suvenir, a dio ostavljen za numizmatičke potrebe.

I danas su internetski oglasnici prepuni ponuda albuma s kovanicama kune i setova od jedne lipe do 5 kuna koji dostižu cijenu od 350 eura. Jedan od skupljih je definitivno set kovanica od 25 kuna i pet kuna koji se prodaje za 950 eura.

Ako ste i vi među onima koji još uvijek imate kune koje želite zamijeniti, od ove godine to isključivo možete napraviti u Hrvatskoj narodnoj banci.

Zamjena je besplatna, i ako ju napravite fizički u HNB-u, ne postoji ograničenje za svotu. HNB će novčanice kune mijenjati trajno, što znači da nema konačnog roka do kad to morate učiniti, no priča je nešto drugačija s kovanicama kune koje se mogu zamijeniti najkasnije do 31. prosinca 2025., odnosno u roku od tri godine od uvođenja eura.

Rok za zamjenu kuna

Gotov novac kune može se dostaviti na zamjenu neposredno u HNB na adresi, Ulica Nikole Jurišića 17, Zagreb, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.30 do 15.30 sati ili putem poštanskih usluga na sljedeću adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb.

Ako se odlučite za drugu opciju, odnosno poštanske usluge, važno je napomenuti da to činite na vlastitu odgovornost i da tako možete na zamjenu dostaviti najviše 14.999 kuna.

"Hrvatska narodna banka neće zamijeniti zaprimljeni gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 15.000,00 kuna koji je dostavljen putem poštanske usluge, već će ga zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja u Hrvatsku narodnu banku", upozoravaju iz HNB-a.

Ako kune šaljete poštom, zamijenjeni novac (odnosno eure) ćete također dobiti tim putem jer ne postoji opcija uplate na bankovni račun.

