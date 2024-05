Predsjednik Zoran Milanović u petak je, nakon što je UN usvojio rezoluciju o Srebrenici, komentirao najavu čelništva Republike Srpske o "razdruživanju" i rekao da se radi o "predstavi" jer da je secesija nemoguća.

Na Dodikov poticaj, vlada Republike Srpske u četvrtak je uoči rasprave na općoj skupštini Ujedinjenih naroda donijela odluku kako će u roku od 30 dana izraditi dokument kojim će Federaciji BiH predložiti "razdruživanje", odnosno okončanje postojanja BiH kakva je utemeljena Daytonskim sporazumom.

"Ova predstava oko sececije, to je nemoguće. Nema teoretske mogućnosti da se RS odcijepi. Prvo, jer ne može i neće nikada donijeti tu odluku, a i Beograd je protiv toga", rekao je Milanović novinarima. "Puno buke, nije nizašto, ali bez nekog velikog razloga", dodao je.

Po njegovim riječima, rezolucija nijednom riječju "ne dotiče Srbe i srpstvo i Srbiju" i ako to smatraju gaženjem i traumatiziranjem Srba, onda će ih "sutra smetati oblačan dan".

Priznajući da se ne slaže sa svim elementima dokumenta, uključujući to da se ne smije raspravljati o presudama sudova, Milanović je istaknuo da se u Srebrenici dogodio "strašan zločin".

"Tamo se dogodio strašan zločin i sud ga je nazvao genocidom. Nikakava definicija ne može promijeniti činjenicu da je tamo jedna grupa manijakalnih ubojica smaknula 5000, 6000, 7000 tisuća muškaraca svih uzrasta i to će uvijek ostati tako", rekao je Milanović i dodao da je vrijeme "da se to zatvori i da se počne normalno živjeti u BiH".

Dodao je da o rezoluciji, koju je Hrvatska kosponzorirala i za koju je glasala, nije unaprijed razgovarao s premijerom Andrejom Plenkovićem.

"To su odluke koje se po ustavu ne donose bez predsjednika. Plenković to radi bez posljedica, ali to je totalno protuustavno ponašanje", rekao je. "Meni je sadržaj te rozolucije nesporan, ja bih je podržao, ali to je napravljeno meni iza leđa i bez konzultacija".

Optužio je šefa vlade da "sustavno na silu interpretira ustav". "On ga krši, ne ja", zaključio je Milanović.

