Milanović nazvao Anušića 'Kissingerom iz Antunovca': 'Opet se to usudio bez mene...'

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je boravio u Valpovu te je u izjavi za novinare komentirao mimohod za obljetnicu Oluje ali i krizu oko Ustavnog suda.

"Danas počinje kampanja za predsjedničke izbore, pozivam ljude da se pripreme i da izađu, da ne prepuste stvar slučaju, da budu jednako agilni u odazivu kao proljetos na parlamentarnim izborima. To je važno za demokraciju narodnu, građansku, pučku, a ne institucionalnu. Jer su institucije u Hrvatskoj ukradene, prisvojene, maznute, privatizirane. To najbolje vidimo na primjeru onoga što je učinila većina ustavnih sudaca. To više nisu jer im je većinom mandat istekao. Dame i gospoda sami su si produljili mandat i bili suci u vlastitoj stvari, mada je to hrvatskim Ustavom izričito nedopušteno i mada sam u tome osobno sudjelovao prije 14 godina kao predsjednik SDP-a i kao predsjednik najveće opozicijske stranke koja je zajedno s HDZ-om i Vladimirom Šeksom dogovarala izmjene Ustava", izjavio je Milanović.

'Plenković i Anušić opasnost su za demokraciju'

Dodao je: "Misliš da je sve jasno i propisano jer jest – ali opet ima ljudi koji smatraju da imaju pravo učiniti ono što ne piše u Ustavu ili što skoro izričito zabranjuje. Ovo je borba za demokraciju, a opasnost su Plenković i ljudi iz njegova okruženja kao što je Turudić."

Upitan za vojni mimohod uoči iduće obljetnice Oluje koji je najavio ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će ga podržati.

"U tonu i maniri svoje prethodnice, s kojom danas imam relativno korektne odnose i koja je 2015. zaprijetila 'da bu ona to zabranila, i u stvari predsjednika koji je pakostan i zlonamjeran, ima načina da to zabrani ako je pakostan i ako mu je na pameti samo osobna dobrobit i stranački interesi. Ili predsjednik može biti dobronamjerni i dobrovjerni suradnik u ispravnoj stvari za ovu državu. Pa sam skloniji ovom drugom", rekao je i nastavio da je kao premijer 2015. najavio mimohod te da su pojedinci bili protiv.

'Anušić u mimohodu protiv mimohoda'

"Godine 2015. bio sam premijer, imao većinu koja me je podržavala, puno veću od ove bijede koja podržava Plenkovića. To je izboreno odmah na izborima, nije kupovano kasnije. Pa smo se 2015. drznuli najaviti mimohod povodom 20. obljetnice pobjede Hrvatske u Domovinskom ratu. Mlađa je to obljetnica i sjećanja su tada bila još svježija – a tada je novopečeni član Vasina i Karamarkova HDZ-a, Anušić, koji se vratio u HDZ nakon što je bio ne znam gdje – Kissinger iz Antunovca – bio u mimohodu protiv mimohoda", rekao je Milanović.

Nastavio je da je Anušić najavio mimohod za 30. obljetnicu. "I ja kažem, dobro, dapače. Ja sam vrhovni zapovjednik i bit ću vrhovni zapovjednik, što Anušić neće. Ali on se opet to usudio najaviti bez mene. Što bih ja sad trebao reći, da ću to spriječiti? Neću jer smatram da je to opće pogrešno razmišljanje. Mimohod će se održati", rekao je i dodao da bi ga on i predložio, ali ga ne može organizirati bez materijalne potpore Vlade.

"Ja sam vrhovni zapovjednik, a ne Plenković i Anušić, i zajedno ćemo to raditi za pola godine i zajedno ćemo ga organizirati na ponos i zadovoljstvo hrvatskih ljudi koji su to pozdravili prije 10 godina kada je Anušić bio protiv i kada su Vaso, Karamarko i Plenković bili protiv. Evo, i radi toga izađite na izbore, izborimo se. To nisu ljudi od riječi i časti", rekao je Milanović.

