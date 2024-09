Vrućine popustile, ali uskoro nam stiže nevrijeme: Meteorolog otkrio tko je prvi na udaru

Mnogima se lakše diše, a pozdravili smo se i s onim ekstremno visokim temperaturama. Iako, još će biti vruće za vikend uz prolazno pojačan utjecaj anticiklone. No, samo prolazno, jer će prostrani ciklonalni vrtlog i pripadajući mu poremećaji krajem tjedna spuštati prema našim krajevima.

SUBOTA

Sutra ujutro zato pretežno vedro, bez oborina, nešto možda još zaostalih oblaka u početku na istoku zemlje. No, u ranim jutarnjim satima, po kotlinama i uz obale rijeka unutrašnjosti mjestimična magla. Vjetar slab, često izostaje, a duž obale samo ponegdje slaba do umjerena bura. Noć, slična kao i prošla, čak i malo ugodnija za spavanje. Na kopnu između 13 i 16 °C, a uz more između 19 i 22 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, tek manji oblaci na nebu, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, ali gotovo zanemariva šansa za kišu. Bit će opet toplije. Vrlo toplo, čak ponegdje i vruće, između 28 i 30 °C. Na istoku barem djelomice sunčano. No, znači da će biti lokalnog razvoja oblaka te rijetko samo moguć kakav kraći pljusak, uglavnom oko gorja na zapadu Slavonije. Temperatura slična, između 29 i 32 °C. Dakle, vruće i sparno.

U Dalmaciji opet sunčano, vrlo toplo i vruće. Može niknuti koji oblak u zaleđu, ali mala je šansa za kakav kraći samo izolirani pljusak. Temperatura oko 30 °C, a puhat će samo slab maestral. I na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali prolazno povećane naoblake bit će uz zapadnu obalu Istre te u njenoj unutrašnjosti, a može biti i kratkotrajne kiše ili pljuska. Vjetar slab, temperatura koji stupanj ispod 30 °C, a svježije u najvišem gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još će veći dio nedjelje ostati većinom sunčano i vruće. No, pogoršanje kreće u noći na ponedjeljak, pa će početak nove školske godine posvuda biti oblačan i kišovit, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Mirnije od utorka, sunčanije u srijedu, a onda nova kišna epizoda od četvrtka. Iako svježije, bit će to temperatura primjerena za ovo doba godine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu naoblačenje uz jačanje juga već u nedjelju popodne na sjevernom dijelu, zatim u noći na ponedjeljak i drugdje. Česte će biti nevere, jako jugo pa naglo sjeverozapadnjak, a očekuje se i obilnija količina oborine. Kiša i pljuskovi će zatim u mirniji utorak i srijedu češće izostajati, ali ponovno kišovitije i nestabilnije od četvrtka. Temperatura u padu, ali bit će uobičajeno toplo za rujan.