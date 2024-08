Danas još moguća kiša i grmljavina, a onda ide opet temperaturni pakao. Evo kad

Još uvijek ostaje nestabilno. Iako visinska ciklona odmiče na jugoistok i postupno slabi, sjevernije od nas se premješta novi frontalni poremećaj. Iza toga, drugi dio tjedna u znaku će biti stabilnog vremena i anticiklone sa zapada.

SRIJEDA

Sutra ujutro barem djelomice, često i pretežno vedro. No, mjestimice će uz obale rijeke, a osobito po gorskim kotlinama biti magle. Vjetar u početku slab, prijepodne tek ponegdje umjeren sjeverni, prema otvorenome moru i sjeverozapadni. Malo svježije na kopnu, bit će između 16 i 19 °C, dok malo iznad 20 °C i dalje ostaje na moru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj opet promjenjiva naoblaka i lokalni pljuskovi s grmljavinom nešto vjerojatniji nego danas, moguće prolazno izraženiji. No, navečer se očekuje razvedravanje. Temperatura bez veće promjene, između 27 i 29 °C, ali će se uz prolazno umjeren sjeverac činiti malo manje toplo.

Na istoku promjenjivo i nestabilno uz izglednije lokalne pljuskove s kojima će biti pojačanog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Do tada vrlo toplo, čak vruće i sparno, do najviše 31 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali će biti razvoja oblaka u zaleđu kao i pokojeg pljuska, ali vrlo rijetko neki od njih mogu stići do same obale. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a navečer bura. Temperatura oko 30 °C.

Na sjevernom Jadranu promjenjivije u gorskim područjima, ali i u unutrašnjosti Istre, mogući lokalni pljuskovi, pa i koji izraženiji. No, uz more sunčanije, a bit će posvuda i barem malo toplije. Uz more oko 30 °C, u gorju između 23 i 26 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Stabilnije, sunčanije i sve toplije ljetne prilike. Od petka povratak pravih ljetnih vrućina, ali će noći biti razmjerno svježe i moći će se dobro spavati te odmarati. Prolazno jedno kraće pogoršanje moguće tek tamo početkom idućeg tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine, a samo još u četvrtak valja računati na pojačanu, pod Velebitom ponegdje jaku buru. Zatim ona prava ljetna priča, nakon ne odviše toplih noći samo rijetko jutarnji burin, a dnevnu će sve izraženiju vrućinu malo ugodnijom činiti maestral.

