Kraj svibnja završava vrlo nestabilno, osobito na zapadu zemlje i na sjevernom Jadranu, ali uz manje količine kiše nego jučer. Naime na Krku je palo ekstremnih 168 mm u 24 sata, više nego inače u cijelom mjesecu. Svibanj je inače po iznadprosječnoj toplini bio nešto umjereniji od prethodnih mjeseci, bez izraženih vrućina, ali ugurati će u ovogodišnji svibanj u većini krajeva u 10 najtoplijih. Bilo je u nekoliko navrata nevremena, najizraženija jučer i danas pa će mjesec uglavnom biti barem malo kišovitiji od prosjeka.

Lipanj, s kojim započinje klimatološko ljeto, počinjemo smirivanjem uz odmicanje ciklone i frontalnih poremećaja, ali neće još biti baš sasvim stabilno.

SUBOTA

U subotu ujutro postupno razvedravanje, koja kap može još na krajnjem sjeveru zemlje te u Podravini, ali osobito poneki pljusak na širem dubrovačkom području. Drugdje sve sunčanije, tek nakratko po gorskim kotlinama te u Posavini moguća magla. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, prolazno pojačan na Kvarneru, a u Dalmaciji umjereno jugo. Ostaje ugodno, najniža temperatura od 11 do 15 °C na kopnu, a od 15 do 19 °C na moru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, tek ponegdje razvoj oblaka, uglavnom na sjeveru, gdje postoji manja vjerojatnost i za koji kraći pljusak. Bit će i malo vjetrovitije uz umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura oko 23-24 °C.

Još sunčanije i toplije na istoku uz slab do umjeren jugozapadnjak. temperatura od 24 do u Podunavlju 27 °C, lokalno 28 °C. Dakle, vrlo toplo, u zavjetrini i sparno. U Dalmaciji promjenjivije uz pojačano jugu i dalje na krajnjem jugu, poneki pljusak. No, drugdje većinom sunčano pa i vrlo toplo.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca uz more, nešto oblaka u unutrašnjosti Istre, riječkom zaleđu te u gorju, gdje tek sporadično može biti malo kiše. Malo mirnije, slabo do umjereno jugo, jugozapadnjak, a biće toplo, između 21 i 24 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nedjelju još djelomice sunčano i uglavnom suho, tek navečer raste vjerojatnost za koji pljusak. Oni će uz jače naoblačenje znatno češći, opet i izraženiji biti u ponedjeljak. Pritom će prolazno i malo osvježiti. Stabilizacija kreće tijekom utorka, još će biti nešto zaostale kiše, ali od srijede suho razdoblje i porast temperature. Prema kraju tjedna čini se i vrućine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu i predjelima uz njega pljuskovi u nedjelju najprije u Dalmaciji, u drugom dijelu dana sporadično i drugdje. Izraženiji će pljuskovi biti u ponedjeljak, ali od utorka i ovdje sve više sunca. Stabilnije od srijede uz porast temperature pa će i ovdje od četvrtka biti vruće.

