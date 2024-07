Ujutro vedro i sunčano. Tek mjestimice po gorskim kotlinama i uz rijeke središnje Hrvatske može biti kratkotrajne magle. Duž obale opet razmjerno vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura, lokalno još s olujnim udarima, osobito tijekom noći u velebitskom kanalu. No, bura će tijekom prijepodneva postupno slabjeti. Jutro na kopnu mirno i još malo svježije, bit će oko 14-15 Celzijevih stupnjeva, u gorju 12. Dakle, dobro će se spavati.

Malo manje toplo bit će i uz more, ali i dalje od 21 do visokih 25-26 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje sunčano pa čak i potpuno vedro. Izostat će i neki značajniji vjetar, a bit će za nijansu malo toplije, dakle vrlo toplo, ponegdje vruće uz 29, lokalno i 30 stupnjeva.

I na istoku, u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, vedro i mirno. Nešto češće će se bilježiti 30 Celzijevih stupnjeva, dakle vruće i sparno.

U Dalmaciji sunce i vedrina. Bura slabi, ali okreće na umjeren, ponegdje i jak maestral. Iako za nijansu niže, i dalje visoke temperature, između 32 i 35 stupnjeva

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano, bura će oslabjeti i okrenuti prolazno na slab do umjeren jugozapadnjak, zapadnjak, sjeverozapadnjak. Navečer opet bura, ali umjerena. Temperatura uz more od 31 do 34 stupnja, u gorju između 26 i 28 stupnjeva.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Idućih dana u unutrašnjosti danju vruće i sparno, osobito sredinom tjedna, a tek će noći u početku ostati razmjerno ugodne. Od četvrtka raste postupno vjerojatnost da uz dnevni razvoj oblaka bude nekog grmljavinskog pljuska, najprije samo uz granicu sa Slovenijom, osobito u Gorskom kotaru, a onda vrlo izgledno na prijelazu s petka na subotu u cijeloj unutrašnjosti. Lokalno je moguće i jače nevrijeme. Za vikend manje vruće.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu prevladavajuće sunčano, a vrućina u srijedu samo malo popušta, a i to kratkotrajno. Od četvrtka opet opasnost od toplinskog vala, prije svega u Dalmaciji, dok će sjevernije povremeno biti nešto oblaka, moguće i uz poneki pljusak. Kiše će najizglednije i najviše biti u drugom dijelu petka te u noći na subotu kada su moguće i nevere, a prolazno će nakon njih zapuhati bura i tramontana.