Medvjed je na autocesti Rijeka-Zagreb kod čvora Delnice, upozorio je HAK. Vozi se uz ograničenje brzine te moli vozače za oprez.

Magla smanjuje vidljivost mjestmice u Lici, a u ostalom dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora osobito na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A6 Rijeka-Zagreb, zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici te na ulasku u Hrvatsku kod Maclja. Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pojačan je priljev vozila na naplati Lučko te između čvorova Lučko i Bosiljevo II u smjeru mora, vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Radi prometne nesreće na 60. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u koloni.

Na A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1,5 km i nastavlja se u Sloveniju. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na važnijim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) je danas, 29. lipnja, do 14.00 sati, u nedjelju, 30. lipnja, od 12.00 do 23.00 sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas od 10.00 do 18.00 sati i u nedjelju 30. lipnja od 7.30 do 18.00 sati zbog održavanja utrke "30. nagrada Stubičkih Toplica" za sav promet bit će zatvorena Sljemenska cesta od naselja Pila kod Stubičkih Toplica do Hunjke (ŽC2219). Obilazak: Stubičke Toplice-Zagreb-Sljeme-Hunjka i obratno.

POGLEDAJTE VIDEO: Produženi praznički vikend označava i velike gužve na autocesatma. Iz HAK-a imaju savjet za vozače

Tekst se nastavlja ispod oglasa