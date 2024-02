Običan dan za školjkara Josipa Bazdana, u sekundi se pretvorio u nezaboravno iskustvo. Svojom je barkom krenuo provjeriti školjke u moru prema Pelješcu.

"Kratko po isplovljenju, u daljini sam uočio pokrete na morskoj površini. Prvo sam pomislio da nešto pluta, a kad sam se uvjerio da se to nešto kreće, zaključio sam da bi to mogla biti divlja svinja jer te životinje često preplivaju s kopna na Pelješac", ispričao je Josip za Dubrovački vjesnik.

Rekao je da je prvo pomislio da bi to mogao biti vepar ili čagalj, ali ga je ipak u moru iznenadio medo. Prošlogodišnje je to iskustvo koje će sigurno dugo pamtiti. A da mu netko drugi to ispriča, tvrdi da ne bi povjerovao u tu priču.

"Ni sam ne bih vjerovao što sam i koga vidio", rekao je i dodao da je medo "vjerojatno uznemiren mojom blizinom, u jednom trenutku odlučio promijeniti smjer plivanja te zastao i okrenuo se natrag prema Pelješcu! Doplivao je do obale, stresao vodu s krzna i nestao u makiji ispod obalnog šumarka", rekao je Josip.

