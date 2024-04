Mate Rimac objavio je veliku vijest na Facebooku. Naime, njegova tvrtka sklopila je veliki posao s BMW-om.

"Rimac Technology već ima suradnju sa mnogim proizvođačima automobila. No, ova sa BMW-om ima poseban značaj – zbog kompleksnosti i naprednosti proizvoda, veličine dogovorenog posla, povjerenja koje nam BMW daje ali i emocionalno za mene osobno. Za mene je sve krenulo sa BMW-om iz 1984. kojeg sam 2008. počeo konvertirati na električni pogon. Tada mi je bio san raditi za BMW. Danas ne samo da radimo sa BMW-om, nego zajedno stvaramo budućnost njihovih električnih modela – i to u Hrvatskoj, gdje se razvijaju i proizvode baterijski sustavi za buduće BMW modele posljednje dvije godine, a sada je postalo i javno. Veliki dio Kampusa je upravo namijenjen proizvodnji baterija za BMW, što ga, zajedno sa drugim dogovorenim poslovima, u potpunosti iskorištava (već nam fali prostora i planiramo novu tvornicu). To nije samo najveći posao u našoj povijesti, nego možda i najveći ugovor u povijesti države (ja barem nisam uspio naći veći). Nisam tada, kao 20-godišnjak, mogao zamislit ovakav razvoj događaja. Idemo u pravom smjeru ali i dalje smatramo da smo tek počeli. Velike stvari tek dolaze!", napisao je Rimac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa