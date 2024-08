Radić za RTL: 'Nakon što pobjedim spreman sam ući u Vladu. Žao mi je Šipića'

Tri dana prije unutarstranačkih izbora, europarlamentarac Stjepo Bartulica poručio je da će poduprijeti Marija Radića za predsjednika Domovinskog pokreta. Istaknuo je da stanje u stranci nije dobro i odgovornim smatra Ivana Penavu. Ocjenjuje i da se DP "pomalo podanički ponaša" prema HDZ-u. Naša reporterka Dajana Šošić razgovarala je o svemu s Mariom Radić.

I vi i Penava najavljujete pobjedu u subotu, ali pobijediti može samo jedan koliko trenutno imate izaslanika na vašoj strani?

"Imam puno više od gospodina Penave mislim da je to i njemu u ovom trenutku jasno. Ovo je prvi dio bitke koju ću ja završiti tek nakon 60 do 90 dana jer sam odlučio odmah nakon ovoga promijeniti statut i staviti novi način glasanja u DP-u. To je po principu jedan član jedan glas."

Čeka li vas onda možda repriza izbora u slučaju da pobijedite?

"To ne znam, ja ću se svakako kandidirati na tim izborima. Ne može organizacija od 10.500 članova imati predsjednika sa 70 ili 80 glasova. To nije u redu, to nema ni SDP, ni HDZ, ni jedna druga stranka. Pozivam ujedeno sve da se kandidiraju nakon toga.

Što se tiče izbora u subotu, glasovanje je tajno, kako možete biti sigurni da će oni koji su vam se možda i obećali uistinu dati svoj glas vama?

"U ništa se ne može biti siguran, sutra vas može zgaziti tramvaj pa ne možete ni doći na te izbore. Šalim se, ali ja sam ozbiljan čovjek i radim ozbiljne procjene, a zbog tih svojih procjena sam došao do tog zaključka."

Kada biste vi pobijedili, a Stipo Mlinarić pobijedio na mjestu zamjenika kako bi to dalje funkcioniralo?

"Normalno, ja mogu raditi sa svima. Pokazao sam da sam širok čovjek koji ne želi razdvajati ni ljude, ni stranku."

Nakon svih teških riječi mogli biste nastaviti zajedno?

"Ja ne mogu utjecati na volju bilo koga. U ovim izborima ja ću pobijediti, a nakon toga ćemo imati još jedne izbore - tko će se kandidirati, tko će biti predsjednik, zamjenik na drugim izborima po principu jedan član jedan glas ja ne znam. Prihvatit ću volju članstva svakako."

Ako pobijedite ostajete li u koaliciji s HDZ-om? Jeste se čuli s premijerom, on je danas potvrdio da ste razgovarali i rekli da dajete potporu Vladi?

"Mi smo konzervativna desna stranka i najprirodniji saveznik nam je HDZ. Neke stvari ćemo nastaviti koje smo radili i dosad. Zadnjih mjesec i pol dana nisam bio u tijeku."

Čime ste nezadovoljni u koaliciji?

"Ne možete biti nezadovoljni, neke stvari ćemo ipak morati poboljšavati. Za neke stvari smo i mi sami možda krivi jesmo li se postavili na pravi način. Ja mislim da se Penava nije postavio na pravi način u pregovorima."

I vi ste sudjelovali u pregovorima.

"I ja sa sudjelovao u pregovorima prvi dio kada se radilo o ministarskim mjestima. Nakon toga kada se odlučivalo o državnim tajnicima ja tu više nisam sudjelovao. O njima sam saznao iz novina i ne mogu o tome ništa više reći."

Što biste konkretno mijenjali što se tiče koalicije?

"Mijenjali bi način da mi moramo imati svoje politike. Ono što smo obećali biračima, sukladno koalicijskom sporazumu. Ja znam sadržaj sporazuma - neke stvari koje tamo pišu su provedene, a neke nisu."

Biste li ušli u Vladu?

"Zašto ne? Mislim pa ne bojim se ja ući u Vladu niti se bojim bilo kojeg drugog mjesta. Odbio sam poziciju ministra demografije zato što sam tražio da državne nekretnine i administrativni dio MUP-a bude u tom ministarstvu, a to nismo dobili. Meni je žao Šipića jer on vodi središnji državni ured, a ne ministarstvo."

Osnivate li novu stranku ako izgubite?

"Neću izgubiti, niti o tome razmišljam. Ja sam čovjek koji uvijek razmišlja pozitivno i optimističan je. Uvijek gledam prema naprijed i svi moji potezi idu prema tome da ova stranka ostane i krene na novi put - jedan član jedan glas. "