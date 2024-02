"Pristao sam na ovaj intervju jer želim da javnost čuje i moju stranu priče o slučaju mojega oca", rekao je Mario Korade na samom početku intervjua.

Mario Korade, sin pokojnog generala Ivana Koradea, koji je u masovnom ubojstvu u Zagorju usmrtio petero ljudi, u vrijeme tog beskrupuloznog pohoda njegova oca imao je svega 18 godina.

U posljednoj epizodi prve sezone "Dosjea Jarak", koja se bavi generalovim zločinom, Mario je po prvi put pričao o svome ocu na takav način - bez zadrške, o njegovom činu, ali i prošlosti za koju smatra da je možda utjecala na njegov lik i djelo. Mario je pred kamere stao hrabro, a kako nam je rekla istraživačka novinarka Marijana Čikić, nije ga bilo lako pridobiti za ovaj intervju. Neke su rane ipak prebolne…

Uvjeravao se da tata nije odgovoran za ubojstvo.

"U krugu obitelji je bio jako miran čovjek. Nedostaje mi", rekao je Mario. Svog oca na početku djetinjstva nije često viđao jer je bio u Domovinskom ratu, ali je njega i majku znao posjećivati kada je mogao. "Znali smo da je živ, barem to", rekao je Mario.

'Na trenutke sam ga se bojao'

Da nešto s njegovim ocem nije u redu, shvatio je još 1997. godine nakon što se Ivan Korade vratio iz Vojnog istražnog centra u Lori. Mario kaže da je tada njegov otac pao u depresiju i iz svog života isključio njega i majku.

"Na trenutke sam ga se bojao", priznao je njegov sin.

U "Dosjeu Jarak" prisjetio se i tih kobnih dana za njegovu obitelj, ali i obitelj svih ubijenih. Interventna policija Marija je uhitila nakon što se otkrilo da je Korade taj pomahnitali ubojica koji luta Zagorjem.

"Na početku sam se uvjeravao kako on nije to napravio, čak sam se na početku tješio nekim teorijama zavjera. No, s vremenom sam shvatio da je to istina i da se s time moram što prije pomiriti. Znao sam da, ako on imalo ima prste u tome, da se neće predati živ. Da sam izgubio oca…", rekao je Mario.

Za njegovu smrt doznao je na televiziji.

Cijelu ispovijest Marija Koradea pogledajte u dokumentarnom serijalu "Dosje Jarak". Epizoda je dostupna na platformi Voyo.