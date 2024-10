Mario Banožić neće biti kažnjen iako nije predao imovinsku karticu. Povjerenstvo objasnilo zašto

Bivši ministar obrane Mario Banožić, iako nakon odlaska s dužnosti nije pravodobno podnio imovinsku karticu neće biti kažnjen, odlučilo je u petak Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, jer to nije mogao učiniti budući da je bio teško ozlijeđen u prometnoj nesreći.

Banožić to nije učinio ne zato što je neodgovoran, nego stoga što nije bio u stanju, jer se radilo o višoj sili, odlučilo je Povjerenstvo većinom glasova, iako je Banožiću otegotna okolnost što je već ranije kažnjavan kada je samome sebi dodijelio državni stan.

Bivši ministar nije podnio imovinsku karticu u propisanom roku od 30 dana nakon prestanka obnašanja dužnosti, odnosno zakasnio je 13 dana.

Banožić je razriješen 11. studenoga 2023. nakon prometne nesreće u kojoj je skrivio smrt vozača s kojim se sudario. U nesreći je i sam bio teško ozlijeđen zbog čega je završio na bolničkom liječenju.

Kada je predao imovinsku karticu?

Imovinsku karticu prema trebao je predati do 11. prosinca, ali nije to učinio do tog datuma, već ju je predao tek 27. prosinca.

Nakon otvaranja predmeta Banožić je Povjerenstvu dostavio medicinsku dokumentaciju iz koje je proizlazilo da je u nesreći zadobio ozljede glave, a kasnije je i pio lijekove zbog kojih nije mogao normalno funkcionirati pa se tako nije mogao baviti ni imovinskom karticom.

Povjerenstvo je stoga utvrdilo da nema povrede Zakona s obzirom na to da je obveznik u konkretnom slučaju dokazao da nije bio u stanju podnijeti imovinsku karticu u propisanom roku. S obzirom na to sankcija mu nije izrečena.

U protuprijedlogu na predloženu odluku o nekažnjavanju navedeno je da Zakon o sprječavanju sukoba interesa ne poznaje višu silu te da bi Banožića trebalo proglasiti krivim za njegovo kršenje i izreći mu opomenu.

