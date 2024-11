Marinko Krešić o Primorčevom 'državnom udaru': 'To nije lijepo. Podsjeća na Stjepana Mesića'

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac u četvrtak je izjavio kako nije važno je li predsjednik Republike Zoran Milanović "plaćenik Rusije ili volontira", nego da radi protiv interesa Hrvatske i naših saveznika u NATO-u. Primorac je ustvrdio da je Milanović 'lagao i obmanjivao javnost'.

"Nekoliko tjedana govorimo kako od razdoblja Washingtonske deklaracije stoji da ni jedan vojnik, ročnik, časnik neće sudjelovati u ratnim operacijama u Ukrajini. Nakon toga se javio general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera, koji u dokumentu na tri mjesta to eksplicite navodi. Milanović ne odustaje i nastavlja lagati, a onda drugi čovjek u hijerarhiji NATO-a dolazi u Hrvatsku i želi reći istinu", kazao je Primorac.

Također je napao Milanovića jer "naređuje postavljanje crvenog tepiha samome sebi i radi scene o kojima već globalno svijet priča". Pozvao je Kundida i ostale časnike HV-a da "strah ostave sa strane" i ne prihvate takvo ponašanje predsjednika Republike, već "neka izađu s istinom", pa ako budu umirovljeni ili smijenjeni, Primorac će ih, kada postane predsjednik, vratiti kao časne i poštene ljude.

"Mislim da se izjava predsjedničkog kandidata Dragana Primoraca ne može opisati kao državni udar. Državni udar ima svoju viziju, svoje viđenje. Državni udar bi značio da je vojska iskočila iz sustava i smijenila aktualni dio vlasti i da je preuzela kontrolu", komentirao je Primorčeve izjave za RTL Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) koji okuplja umirovljene generale Hrvatske vojske, s kojim je razgovarala naša reporterka Ana Mlinarić.

"Mislim da izjava nije dobra za budućnost svih kandidata i trebali bi se svi kandidati maknuti od davanja izjave o tome što radi načelnik Glavnog stožera i što rade drugi generali jer oni rade svoje redovne zadaće i vojska je uvijek ta koja će izvršiti što politika dozvoli", dodao je. Krešić ističe da pozivanje, kakvo je Primorac uputio vojsci, nije lijepo. Podsjetio je na situaciju kada je predsjednik bio Stjepan Mesić.

"Kada je 12 generala umirovljeno jer su napisali pismo da podupiru da se prestane blatiti Domovinski rat koji je u to vrijeme bio na udaru javnosti s neargumentiranim dokazima, bilo je protjerivanje branitelja i u to vrijeme je 12 generala potpisalo da se prestane s takvom praksom. U to vrijeme je predsjednik Mesić smijenio 12 generala. I danas Vrhovnik ima pravo to - kad postane - pa bih ja rekao da se zapravo predsjednički kandidati takmiče tko će iznijeti bolje programe: što vojska treba imati, učiniti, treba li služiti vojni rok, treba li napraviti modernizaciju u vojsci i kako poboljšati da imaju bolji standard. U tom smjeru mislim da trebaju raditi", rekao je Krešić.

Napominje da ima drugih tema, a ne da se raspravlja o vojsci. "Vojsku bi trebali pustiti na miru da radi svoj posao, a da politizacija vojske je učinjena. Ona se ne želi miješati, priklanjati bilo kome. U HGZ-u isto, ne želimo se priklanjati nijednoj opciji, za nas je jedina stranka Hrvatska iznad svega", rekao je. Ponovio je da se kandidati i aktualni predsjednik trebaju maknuti od 'treniranja mišića' kada je vojska u pitanju.

"Vidjeli smo nedavno crvene tepihe, dočekivanje samog sebe u Ministarstvu obrane, a da se ne zna dnevni red. To nije zapamćeno. Nema nikakve tajne osim ako je zaštićen dio, on će biti jednom točkom obrazložen i reći na što se pozivate", ustvrdio je Krešić. Smatra da bi kandidat trebao biti onaj tko je smiren, podržava rad, napredak i modernizaciju Hrvatske vojske, poštuje Ustav i zakonske ovlasti koje mu pripadaju za zapovijedanje vojskom. Na pitanje, je li to aktualni predsjednik, Krešić je ustvrdio da će to narod odlučiti.

