Selak Raspudić odgovorila Primorcu: 'Zašto ste se sakrili? Da ste dovoljan frajer...'

Nezavisna predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić održala je konferenciju za medije u petak u Zagrebu, uoči izborne šutnje.

"Političko povjerenje ne tražim vas na temelju praznih obećanja, nego na temelju svega onoga što sam dosad radila, znajući koliko više mogu učiniti s pozicije predsjednice Republike Hrvatske", istaknula je Selak Raspudić.

Nastavila je o vojsci: "Želim čvrstu, suverenu i jedinstvenu Hrvatsku vojsku. Vojska ne smije biti igračka u međusobnim političkim sukobima. Hrvatska vojska institucija je kojoj građani opravdano najviše vjeruju i nikada neću dozvoliti da se koristi za međusobna prepucavanja".

Ponovila ja da Hrvatska vojska treba biti jedinstvena da bi građani mogli biti sigurni. "Kao netko tko je godinama surađivao s Hrvatskom vojskom, iznimno poštujem kvalitetu i stručnost Hrvatske vojske. Dat ću sve od sebe da budem njen razborit glas i u ovim nesigurnim vremenima", napomenula je.

Istaknula je Selak Raspudić i da je čula da su je neki kandidati prozivali tijekom završnih riječi uoči izborne šutnje u petak.

O Primorcu: 'Čovjek koji s osmijehom gura kolica Mesića'

"Gospodine Primorac, prije svega, da ste dovoljan frajer - danas biste došli na sučeljavanje pa bismo ozbiljno politički popričali i suprotstavili naše snage pred građanima Republike Hrvatske. Zašto ste se sakrili iza Milanovićevih skuta? Izađite na bojište", poručila je Selak Raspudić.

Dodala je još o Primorcu da je tijekom svog političkog djelovanja pokazao kakav je zaista. "On je čovjek koji je na prošlim predsjedničkim izborima podržao SDP-ovog kandidata. Nadam se da će ovaj put biti pametniji i dati podršku meni.

"On je čovjek koji s osmijehom gura kolica bivšeg predsjednika Mesića. Kome on sada govori da pripada nekome? Dragan Primorac je kandidat kojeg ne želi ni vlastita stranka, kandidat koji je poznat kao prekršitelj HDZ-ovog statuta, a sada se sam nameće. On je osoba koja ne može pobijediti Zorana Milanovića jer nema kapaciteta da mu se suprotstavi", istaknula je Selak Raspudić.

