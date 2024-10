Listopad na odlasku, ali topliji nego inače! Temperature idu i iznad 20 Celzijevaca

Nastavlja nam se niz stabilnih i neuobičajeno toplih dana za kraj listopada, pritom i noći nisu odviše svježe te značajno odstupaju od prosjeka. Ostaje naime naš dio kontinenta i Sredozemlja pod utjecajem anticiklone sa sjeverozapada. No, iako ne baš temperaturno, na to da smo debelo u jeseni nas podsjeća česta jutarnja, ponegdje i dugotrajna magla.

UTORAK

Ujutro često maglovito, magle će u utorak biti i u zaobalju, ali čak i mjestimice na samome moru, ponajprije uz zapadnu obalu Istre. Sunčanije na Kvarneru, jer će zapuhati umjerena, pod Velebitom i pojačana bura, kao i u Dalmaciji uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. No, bit će sunca i u višim gorskim predjelima, iznad magle. Najniža temperatura na kopnu između 7 i 10 °C, a na moru između 13 i 16 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izdizanje magle, ubrzo i pretežno sunčano, no još mjestimice oko Korduna, Banovice može biti zaostalih niskih oblaka. Tamo gdje se zadrže ostaje svježije, dok će drugdje temperatura biti oko 19 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu zato pretežno sunčano, rijetko gdje još uz koji niži oblak, ali ubrzo će se i oni izdizati. Prilično toplo za kraj listopada, između 18 i 20 °C.

U Dalmaciji obilje sunca pa i vedrine. Puhat će doduše slab do umjeren, na otocima i otvorenome moru ponegdje pojačan maestral. No, malo će smetati još jednom prilično toplom i ugodnom danu.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, manje niskih oblaka, ali će ih još uvijek biti uz zapadnu obalu Istre te ponekim kotlinama. Pod Velebitom umjerena, navečer opet pojačana bura, a na otvorenome sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene, i ovdje toplo za doba godine. Uglavnom između 18 i 22 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti bez veće promjene, tek lagani pad temperature, no bit će to i dalje iznadprosječno toplo za kraj listopada i početak studenog. Može biti malo rosulje ili izmaglice kad se magla izdiže u nisku naoblaku, najizglednije u četvrtak, a i to uglavnom oko gorja. Nešto hladnije tek tamo krajem tjedna i početkom idućeg, izgledno bez oborina.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prevladavajuće sunčano, lokalno samo u srijedu i petak na sjevernom dijelu može biti magle. Naime, u četvrtak će prolazno zapuhati bura, a onda se jedna jača burna epizoda očekuje u danima vikenda. Temperatura se neće znatnije mijenjati do nedjelje, noću ugodno, danju toplo, ali zbog bure, baš nakon blagdana Svih Svetih treba računati na moguća ograničenja u prometu.

