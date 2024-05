Ovogodišnje izdanje ugostit će više od 60 govornika na čak tri stagea. Glavni stage pod nazivom LEAP Track usmjeren je na multidisciplinarne teme te će na njemu nastupati svjetski poznata imena. Ideas&Tech Treck pravo je mjesto za sve zaljubljenike u nove tehnologije, umjetnu inteligenciju, startupe i inovacije, kao i sve posjetitelje poduzetničkog duha. Sustainable Innovations Track posvećen je ESG temama, kao i pozitivnom utjecaju u zajednici, održivom razvoju i modi te zelenim inovacijama.

LEAP Summit kroz svoja je prijašnja izdanja dokazao kako je centralno mjesto okupljanja za sve lidere i predvodnike inovacija neovisno o industriji, kao i za one koji to tek žele postati. Prvi LEAP Summit organiziran je 2016. godine, a do sada je okupio više od 25.000 posjetitelja te preko 500 govornika i panelista iz više od 40 zemalja s vizijom umrežavanja, učenja, pomicanja granica i redefiniranja budućnosti.

Posjetitelji će i ove godine kroz dva dana konferencije moći slušati predavanja renomiranih govornika koji će naglasak staviti na razvoj karijera, poslovanja, novih tehnologija, marketinga i digitalnih vještina. Na impresivnom popisu govornika ističe se nekoliko imena među kojima su Kyrylo Khomiakov, regionalni voditelj srednje i istočne Europe, najveće svjetske kripromjenjačnice – Binance, koji će sudionike upoznati s budućnošću kriptovaluta; Tanya Chetcuti, voditeljica digitalnog odijela pri Europskoj komisiji “DIGIT” koja će održati zanimljivo predavanje o vodstvu u digitalnom dobu; kao i Zoltan Vardy, startup mentor i osnivač poznate formule za strategiju razvoja startupa “The Launch Code”koji će osnažiti poduzetnike korisnim savjetima za uspjeh na zahtjevnom tržištu. Svoje će poslovne trikove podijeliti predavač Kareem Edwards, voditelj operativnih strategija u Amazonu, kompaniji koja je jedna od najvećih tehnoloških divova na svijetu.

"Uzbuđeni smo što možemo najaviti deveto izdanje LEAP Summita. Ove godine imamo čak tri segmenta programa u kojima će sudionici imati prilike uskočiti u najnovije trendove i strategije koje pokreću inovacije u različitim industrijama. Naša je misija osnažiti pojedince znanjem i nadahnućem potrebnim za pokretanje pozitivnih promjena kako na lokalnoj, tako i na globalnoj razini, a vjerujem kako ćemo ovim izdanjem pružiti sjajne prilike posjetiteljima koji žele nešto više od same konferencije", istaknuo je Zdeslav Markoč, projektni voditelj LEAP Summit konferencije i član izvršnog odbora u HUKI-ju.

Osim inovacija po pitanju sadržaja, LEAP ove godine nudi i ekskluzivnu opciju sudjelovanja za vrijeme cijelog trajanja konferencije. Naime, riječ je o LEAP Full Experience ulaznicama koje omogućuju pristup na sve 3 pozornice, pristup lounge prostoru, ekskluzivni Q&A te posebne radionice s keynote govornicima. Na radionicama imate prilike naučiti kako pokrenuti svoju online karijeru, koristiti napredne AI alate, pronaći prave ljude za svoje poslovanje, brendirati i prodati proizvode koji nudite i još mnogo toga. Ulaznica također uključuje besplatan ulaz na fLEAP out party koji će se održati nakon zadnjeg dana konferencije gdje vas očekuje najbolja r’n’b glazba. Osim toga s ovom ulaznicom moći će se sudjelovati i na Pre-summit networking događaju koji se odvija dan prije same LEAP konferencije, a služi za umrežavanje s govornicima ovogodišnjeg izdanja konferencije. Sve to, dobit ćete u LEAP goodie vrećici koja uključuje LEAP merch i razne sponzorske poklone.

Ovogodišnji LEAP Summit održat će se 15. i 16. svibnja u impresivnom prostoru Sveučilišta u Zagrebu, SEECEL koji se nalazi u Novom Zagrebu. Bilo da ste ambiciozni poduzetnik, iskusni rukovoditelj ili jednostavno strastveno želite poticati promjene, LEAP Summit događaj je koji ne smijete propustiti.

