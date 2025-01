Macan o Milanovićevom obraćanju: 'Ostaje gospodin, Plenković se zakopao'

Predsjednik Zoran Milanović prvi put se obratio javnosti nakon pobjede na izborima, otkrivši datum inauguracije te komentirajući niz aktualnih tema. Inauguracija će se održati 18. veljače na Pantovčaku, u skladu s njegovom ranijom praksom, uz formalniji protokol bez prisustva stranih državnika.

Milanović se osvrnuo i na pitanja vezana uz listu veleposlanika, odnose s Vladom te aktualne globalne i domaće teme, poput rata u Ukrajini, cijena u trgovinama i snimki bivšeg ministra Josipa Dabre. Sve o predsjednikovom obraćanju možete doznati OVDJE.

O njegovim stavovima i izjavama razgovarali smo sa stručnjakom za političku komunikaciju Krešimirom Macanom koji je analizirao predsjednikovo obraćanje. Predsjednika nakon izborne noći u javnosti nije bilo desetak dana, a u svom se obraćanju činio veoma smireno što je potvrdio i Macan.

"On izgleda jako smireno, pomirljivo. On je u nekoj pozi darežjivog pobjednika, dobro raspoloženi pobjednik", objašnjava Macan.

Iz Milanovićevih izjava u pobjedničkom govoru, ali i sada može se zaključiti da on Vladi pruža ruku i priliku za suradnjom.

"Pomirljiv je, ali istovremeno kaže što bi i kako trebalo", kaže Macan.

'Plenković shvatio da ne može đonom na njega'

Na pitanje zašto je toliko izbivao, Macan kaže da je nakon kampanje vjerojatno trebao odmor, ali i da je to pametan potez jer je svoje poruke poslao u pobjedničkom govoru te je javnost imala vremena za raspravu i procesuiranje istih.

"Shvatio je da je u izbornoj noći rekao sve što je trebao, onda se to trebalo slegnuti. Ponovio je istu stvar kao na izborima, nije ga bilo previše u medijima da nešto ne fula. Mi de facto deset dana komentiramo ono što je rekao u izbornoj noći. I tako se koprca Plenković koji mora odgovoriti koji je dobro odgovorio. Znači, Plenković je to prihvatio da ne može ići đonom na njega", kaže Macan pa dodaje da Milanović ništa ni nije morao govoriti jer je loptica sada bila kod Plenkovića.

"Plenković je dan nakon izbora rekao da je čuo Milanovićevu poruku da pruža ruku Vladi. Iako on nije odmah tu izbornu noć čuo poruku nego nakon dva dana kada mu je došla do glave. Glava je bila vruća, a nakon što se ohladila razumio je poruku da mora spustiti gard. Milanović nije trebao ništa govoriti jer se Plenković morao posložit", objašnjava Macan.

Smatra da je Plenkovićeva odluka da ne ide na inaguraciju loša po njega.

"Plenković se sam zakopao kad nije čestito i kad je rekao da neće ići na inauguraciju. Dakle, kad netko divlja pustiš ga da divlja", kaže.

Milanović je u svom govoru pozvao javnost da ne optužuje premjera i Vladu da mu nisu čestitali na pobjedi jer nije ni on njima.

Loše je za HDZ što ne ide na inaguraciju

"Nije bio licemjer, bio je frajer. Bez obzira što Milanović nije njima čestitao tko se toga sjeća? Sada je puno bitnije da HDZ njemu nije čestitao, toga se ljudi sada sjećaju. Vezano uz čestitanje on nije napravio problem, ali inauguracija je problem jer HDZ i dalje na nju ne želi doći i to je loše za njih jer je on rekao da će biti pozvani. U javnosti to za HDZ ne izgleda dobro", analizira Macan.

Komunikacijski stručnjak smatra da je Milanovićeva odluka da inaguracija ostane na Pantovčaku pametna te da nije htio provocirati premještanjem inaguracije na Markov trg ili neko drugo mjesto da mu ne bi prigovarali.

"Ovo rješenje donosi najmanje konflikta i košta najmanje novaca", kaže Macan.

Predsjednik građanin

Milanović je naglasio i da se radi o građanskoj ceremoniji te time šalje poruku da se ne želi isticati i da je on predsjednik građanin.

"Mislim da tu igra i priča tko bi mogao doći od stranaca. Ovako sa skromnom ceremonijom te priče nema.Ne može se reći da mu nitko nije došao jer nikoga nije ni zvao jer je ceremonija skromna. To da netko pita tko ti je došao od stranaca mogla bi biti jedna loša strana, a ovako tog pitanja nema. Ovako ako je u uskom krugu ne zoveš strance", pojasnio je politički analitičar.

Macan je posebno pohvalio što se krenulo pričati o rješavanju pitanja imenovanja diplomata.

"Jedino što je ostalo nejasno je čiji šef kabineta treba razgovarati s kim. Pretpostavljam da je mislio da bi šef kabineta predsjednika Vlade trebao razgovarati s njegovim šefom kabineta da dogovore sastanak između dva predsjednika i ministra vanjskih poslova, da krenu pričati i da naprave pripremu za sastanak na kojem bi se pričalo o rješenjima. Otvara se prostor da ipak krenemo pričati o rješenjima, pa makar se i ne dogovorili o svim imenima da se dogovore o većini imena", pozitivan je Macan.

Ostaje gospodin

Milanović je komentirao i snimke donedavnog ministra Dabre, ali ne s toliko žustrine kao inače.

"Nije htio dodavati soli na ranu kad i ovako ova situacija drma Vladu. 'Ne bi se štel mešati.' On je nestranački predsjednik, a ovo je sad stranačka stvar. On je načelno rekao to se može svakome dogoditi. On ostaje gospodin", pojasnio je Macan.

On smatra da Milanoviću ta situacija najviše odgovara te da bi htio prijevremene izbore.

