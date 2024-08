Krenula je sezona grmljavinskih pljuskova. Znači li to da je ljetu došao kraj?

Vrućina je tek malo popustila na kopnu, dok će se na Jadranu i uz njega zadržati, slično kao i sinoć do dugo u noć uz toplu fensku buru.

No, noćas će nas okrznuti i jedan oslabljeni frontalni poremećaj i razmjerno brzo sutra napuštati naše krajeve. Stići će nam tako i manja količina vlage i malo destabilizirati atmosferu.

UTORAK

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sutra ujutro dosta oblaka u središnjoj, osobito gorskoj Hrvatskoj, u početku mjestimice uz malo kiše ili pokoji pljusak, moguće i grmljavinu. Drugdje uglavnom suho i barem djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a duž obale ponovno umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, uglavnom pod Velebitom s olujnim udarima. Najniža temperatura ostaje visoka, na kopnu od 16 do 21 °C, a na moru opet vrlo topla, lokalno i vruća noć, od 24 do 28 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake pa i razvedravanje. Samo je mala šansa za koji zaostali kraći pljusak. Vjetar slab, a temperatura slična ili za nijansu niža, bit će oko 29 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na istoku malo nestabilnije pa se uz razvoj oblaka očekuju lokalno pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u Podunavlju i Posavini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ali ostaje vruće, između 30 i 34 °C, u zavjetrini i sparno.

U Dalmaciji djelomice sunčano i podjednako vruće, više oblaka u zaleđu gdje su mogući lokalni pljuskovi. Samo vrlo rijetko neki od njih može stići do same obale. Bura prema sjeveru, prema jugu sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu pretežno, u gorju djelomice sunčano. Upravo u zaleđu nakon kraćeg predaha, opet postoji mogućnost za lokalne pljuskove. Bura će oslabjeti na umjerenu, samo rijetko jaki udari pod Velebitom. Vruće na moru, malo svježije u gorskim područjima.



DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Idućih dana opet mirnije, većinom sunčano, ali i dalje vruće i sparno. Doduše, ne baš sasvim stabilno, ali tek će rijetko biti moguć poneki izolirani popodnevni pljusak, i to uglavnom oko gorja.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu sunčano i vruće, ali vrućina malo podnošljivija, osobito danju uz umjeren maestral. Pojačana bura, čini se, opet tek u nedjelju.