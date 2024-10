Dobre vijesti za umirovljenike: Kreće isplata jednokratne pomoći

Isplata jednokratnog novčanog primanja, od 60 do 160 eura, za korisnike mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života počinje 22. listopada, izvijestio je u četvrtak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

U ovoj isplati jednokratno novčano primanje dobit će 661.763 korisnika mirovina ostvarenih u Republici Hrvatskoj ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno za rujan 2024. godine ne prelazi iznos od 840 eura.

Za isplatu je osigurano ­­66,5 milijuna eura iz Državnog proračuna.

Za 101.066 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 350 eura isplatit će se 160 eura. Njih 212 089 čija mirovina iznosi od 350,01 do 500 eura dobit će 120 eura. Jednokratnu isplatu od 80 eura dobit će 201.757 korisnika s mirovinom od 500,01 do 650 eura, a 60 eura 146.851 korisnika s mirovinom od 650,01 do 840 eura.

Korisnicima koji ostvaruju pravo na mirovinu do 30. rujna 2024., ako im svota mirovine za rujan ne prelazi iznos od 840 eura, kao i onima s tzv. inozemnim elementom te umirovljenicima koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata JNP-a izvršit će se u prosincu 2024. godine.

Korisnicima s inozemnim elementom, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje za rujan 2024. ne prelazi iznos od 840 eura, obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. studenoga 2024. dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2024. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

