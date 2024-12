Morate u šoping, a ne znate gdje? Evo koje trgovine danas rade

Prema izmjenama Zakona o trgovini, hrvatski trgovci mogu odabrati samo 16 nedjelja u godini u kojima će raditi. Provjerili smo kako će trgovine i pekare raditi ove nedjelje.

TRGOVINE

SPAR - Danas radi više Sparovih i Intersparovih trgovina. OVDJE možete provjeriti je li neka od njih u vašoj blizini.

KONZUM - Radno vrijeme pojedinih Konzumovih poslovnica možete pogledati OVDJE.

LIDL - Neke Lidlove trgovine prvog dana prosinca otvaraju vrata kupcima. Njihov popis možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Na OVOJ interaktivnoj karti možete pogledati koje poslovnice rade.

EUROSPIN - Ove nedjelje otvoreno je 13 Eurospinovih trgovina. Točan popis možete pronaći OVDJE.

TOMMY - Šoping možete obaviti i u pojedinim Tommyjevim dućanima. OVDJE pogledajte koji danas rade.

STUDENAC - Ove nedjelje otvorene su brojne poslovnice Studenca. OVDJE možete provjeriti koje su to.

PEKARE

DUBRAVICA - Više pogledajte OVDJE

MLINAR - Neke Mlinarove pekare rade i danas, dok su neke zatvorene. Radno vrijeme također varira, a više detalja može pronaći OVDJE.

PAN-PEK - Neke Pan-Pekove poslovnice bit će otvorene. OVDJE možete pogledati koje.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

CITY CENTER ONE - Zagrebački City Center One East danas ne radi, no zato je West otvoren.

POINT - Trgovački centar Point otvoren je ove nedjelje.

AVENUE MALL - Avenue Mall nije otvoren ove nedjelje.

SPLIT

JOKER - Ove nedjelje radi.

MALL OF SPLIT - Također danas radi.

CITY CENTER ONE - Sve nedjelje u prosincu su radne

Popis ostalih trgovačkih centara i njihovo radno vrijeme možete pogledati OVDJE.

