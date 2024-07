Kaštelanka lavljeg srca, Darka Ljubenkov, prije tri godine doživjela je strašnu nesreću. Padom u more slomila je vratnu kralježnicu, a zbog te teške ozljede danas je u kolicima i u svakodnevnom životu ovisi o pomoći drugih. Jedina nada joj je operacija na Tajlandu, koja košta preko 200 tisuća eura.

"To se dogodilo u svibnju 2021. godine. Bili smo u društvu nakon utakmice Hajduka, i ja sam hvatala loptu da ne ode u more i tako sam upala u more i slomila vratnu kralježnicu. Osam mjeseci sam provela u bolnici na intenzivnoj, pregledi, komplikacije, nakon toga mjeseci i mjeseci privatnih klinika. Zbog svega toga mogu sjediti u kolicima, ali ništa više od toga", objašnjava Darka.

Foto: Darka Ljubenkov

Preko poznanika je čula za operaciju na Tajlandu koja bi je koštala oko 200 tisuća eura, a operacijom bi joj ugradili elektrostimulatore koji bi zamijenili oštećene živce. Cijeli proces trajat će mjesecima, te treba proći rehabilitaciju i vratiti oštećene mišiće.

"Dosta smo već potrošili, prošla sam kroz par ciklusa u privatnoj bolnici i svaki ciklus košao je 20 tisuća eura, i sve smo to uspjeli uz pomoć obitelji i prijatelja", govori Darka.

Njenu priču čuli su i podijelili članovi Nogometnih Ikona, te udruga Bilo Srce i Sličice pričaju. Akcija koja je započeta jučer već ima preko 30 tisuća eura donacija.

Otputovati u Tajland treba 8. listopada, a akcija prikupljanja donacija traje do 25. listopada. Operacija će trajati šest sati, a mjesec dana ranije Darka bi trebala platiti cijeli iznos operacije.

"Djelatnici bolnice u Tajlandu su za sada bili izrazito ljubazni, te se nadam da će imati razumjevanja za plaćanje, ako ne budem imala sav novac mjesec dana ranije da možda mogu isplatiti u dva puta. Poznanik koji je nedavno radio istu operaciju je zadovoljan procedurom i već radi prve korake. To mi ulijeva nadu", rekla je Darka.

Ni sama ne zna kome bi se prije zahvalila. "Hvala svima, od onih koji su započeli ovu akciju, do ljudi koji su se odazvali i koji će se odazvati, do medija koji su moju priču podijelili. Nadam se da neću cijeli život biti prikovana za kolica", govori Darka.

