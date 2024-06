Incident koji se danas dogodio na nadvožnjaku kod čvora Buzin ostavio je četiri automobila s probušenim gumama.

Kako su nam potvrdili iz HAC- a došlo je do napuknuća prijelazne naprava na nadvožnjaku, i tom prilikom je došlo do puknuća guma na četiri automobila. Nastala je kolona, no kako kažu u HAC-u sve je sanirano, te kolone više nema.

"HAC će korisnicima nadoknaditi štetu", poručili su.

