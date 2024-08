Pržiona i temperature do 37 °C. Jedan dio zemlje posebno na udaru vrućina

Za vikend u polju anticiklone stiže još malo topliji zrak te će u većini krajevi biti neugodno vruće i sparno. Oslabljeni poremećaj sa sjeverozapada kontinenta samo će nas okrznuti početkom idućeg tjedna, ali uglavnom će samo ublažiti vrućinu i to u kopnenim krajevima.

SUBOTA

Sutra ujutro i prijepodne vedro i sunčano, tek mjestimice po gorskim kotlinama uz kratkotrajnu maglu ili sumaglicu. Izostat će značajniji vjetar, možda samo ponegdje uz jadransku obalu bude slabog burina. Noć zato razmjerno ugodna na kopnu, između 15 i 18 °C. Na moru i dalje toplo, ali uglavnom između 23 i 25 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ustvari često i potpuno vedro. Vjetar slab, a temperatura još viša nego danas. Bit će vrlo vruće, ponegdje do 35 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu dosta sunca, postupno porast naoblake, ali bit će to oni visoki prozirni oblaci koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Uz prolazno slab do umjeren jugoistočni vjetar temperatura malo viša, između 34 i visokih 36 °C.

I u Dalmaciji malo visokih oblaka, ali pretežno sunčano te vruće, u zaleđu i vrlo vruće. Naime, uz obalu i na otocima kakvu takvu ugodu donosit će maestral, ali se zato u zaleđu očekuje i temperatura do 36-37 °C.

Na sjevernom Jadranu obilje sunca i vedrine. Rijetko samo slab vjetar s mora, a bit će između 32 i 34 °C, malo lakše samo u najvišem gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nedjelju još ostaje iznimno vruće, a onda početkom idućeg tjedna ipak stiže nešto malo vlage i oblaka, porasti će pritom vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, najizglednije oko utorka. Bit će to samo sporadični pljuskovi, ali uz sjeverac i sjeveroistočnjak će i vrućina malo popustiti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu ostaje vruće i vrlo vruće, štoviše u ponedjeljak i utorak će zapuhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, ali imati će onaj fenski učinak pa će vruće ostajati do dugo u noć. Od utorka poneki pljusak uglavnom moguć u zaleđu, a vrlo rijetko se neki od njih može spustiti do same obale.

