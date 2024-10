Kako vodeći telekom u Hrvatskoj koristi AI platformu za dosezanje nove publike

Tema ovogodišnjeg SoMo Borca koji se održava 25. listopada u Studentskom Centru u Zagrebu jest AI. Brojni inozemni i domaći predavači održat će zanimljiva predavanja u kojima će kroz vlastito iskustvo publici približiti korištenje umjetne inteligencije u svakodnevnom radu. Jedan od predavača je i Šarūnas Sakalauskas, Direktor za partnerske odnose u Microsoft Advertisingu u Alephu, prodajni predstavnik za Microsoft Advertising u Hrvatskoj. Njihove usluge na inovativan način koristi i jedan od vodećih pružatelja telekomunikacijskih usluga u zemlji, koji kontinuirano nastoji pronaći nove načine za poboljšanje svoje povezanosti s korisnicima i prilagodbu brzim promjenama u digitalnom okruženju. Tvrtka je već prepoznata po ulaganjima u napredne tehnologije poput 5G mreže i optičkih sustava, no sada je odlučila proširiti svoj pristup digitalnom oglašavanju kroz Microsoft Advertising platformu. U ovom procesu surađivali su s Alephom, lokalnim partnerom Microsofta za oglašavanje.

Prednosti korištenja Microsoft Advertisinga

Istraživački podaci pokazuju da Microsoftova pretraživačka mreža u Hrvatskoj, s Bingom kao glavnim pretraživačem, drži 10 posto udjela u pretraživanjima, dok Microsoftovi operativni sustavi dominiraju na desktop uređajima s udjelom od čak 86 posto na tržištu. To pruža značajnu priliku za dosezanje specifične publike, posebice onih korisnika koji koriste računala.

Generativna umjetna inteligencija ne mijenja samo način na koji korisnici pretražuju informacije. Ona također utječe na to kako oglašivači poboljšavaju performanse i postižu veću učinkovitost i kreativnost, uz pomoć rješenja poput Copilota na Microsoft Advertising platformi. Bilo da se ponavlja uspješna kampanja ili razvija novi koncept od početka do kraja, to se može učiniti lakše i brže – zahvaljujući sposobnostima i fleksibilnosti generativne umjetne inteligencije. Copilot na Microsoft Advertising platformi pomaže da ideje dosegnu novu razinu, gradeći uvjerljive elemente za vaše kampanje te djeluje kao pouzdan pomoćnik u oglašavanju.

Rezultati testne faze

A1 Hrvatska započela je testiranje Microsoft Advertisinga s ciljem istraživanja potencijala ove platforme za dosezanje novih korisnika. Kampanje su jednostavno prenesene s drugih pretraživačkih platformi, uz prilagodbe koje su pomogle optimizaciji rezultata. Tijekom početnih 30 dana zabilježeni su obećavajući rezultati – više od 1990 klikova i 36.000 prikaza, uz povrat na investiciju (ROAS) veći od devet puta.

Testiranje je omogućilo A1 Hrvatskoj da istraži nove formate oglašavanja i načine optimizacije sadržaja, kako bi poboljšali učinkovitost svojih kampanja i osigurali bolje povezivanje s korisnicima.

Ako ste zainteresirani za istraživanje potencijala Microsoft Ads-a, ovaj primjer pokazuje kako nudi značajne prilike za oglašivače koji žele dosegnuti nove, zanimljive publike. Microsoftova mreža može pridonijeti dosezanju specifičnih korisničkih segmenata, dok Aleph, kao Microsoftov partner, olakšava proces prilagodbe i optimizacije za tvrtke koje žele istražiti nove mogućnosti digitalnog oglašavanja. A1 Hrvatska pokazuje da postoji prostor za uspjeh na ovoj platformi, osobito kroz suradnju s partnerima koji mogu pomoći u optimizaciji kampanja. Kombinacija pretraživačke mreže i sve većeg značaja umjetne inteligencije mogla bi otvoriti nove mogućnosti za dosezanje publike i povećanje učinkovitosti kampanja.

