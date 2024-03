Julia Navaljna, supruga pokojnog Alekseja Navaljnog čiji sprovod se danas održava u Moskvi, oprostila se od svog muža putem društvene mreže X. Napisala je oproštajni tekst i priložila emotivan video njihovih zajedničkih trenutaka kroz godine.

"Lyosha, hvala ti za 26 godina apsolutne sreće. Da, čak i tijekom posljednje tri godine. Za ljubav, za to što si me uvijek podržavao, za to što si me nasmijavao čak i iz zatvora, za to što si uvijek mislio na mene. Ne znam kako da živim bez tebe, ali ću pokušati da budeš sretan zbog mene i ponosan na mene. Ne znam mogu li to podnijeti ili ne, ali pokušat ću. Sigurno ćemo se sresti jednog dana. Imam toliko neispričanih priča za tebe, i imam toliko pjesama sačuvanih za tebe na svom telefonu, glupih i smiješnih, da budem iskrena, užasnih pjesama, ali one su o nama, i stvarno sam htjela gledati kako ih slušaš, smiješ se i onda me grliš. Volim te zauvijek. Počivaj u miru", napisala je u svojoj objavi.

Na sprovodu koji se danas održao nije prisustvovala.

POGLEDAJTE VIDEO: Julija Navaljna govorila u Europskom parlamentu o Vladimiru Putinu

