Dabro najavio novu eru hrvatske poljoprivrede: Stroge kontrole i potpore pod povećalom

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro predstavio je na konferenciji za medije Programe za poticanje razvoja proizvodnje mesa i mlijeka u Hrvatskoj. Cilj je da se tim programima podigne razina proizvodnje i samodostatnosti, a riječ je o programima razvoja i obnove govedarske, ovčarske, kozarske i svinjogojske proizvodnje. Programi bi se, kako je ministar Dabro najavio, na Vladi trebao naći početkom sljedeće godine.

"U više navrata sam govorio koliko je važno povećati proizvodnju hrane na našem, hrvatskom tlu. Mi moramo biti samodostatni u proizvodnji mlijeka, mesa, voća i povrća. To je važno za naš razvoj i opstanak. Hrvatska ima potencijala ne samo da prehrani sebe, nego za još dvije Hrvatske. A mi taj potencijal moramo iskoristiti. Povećanje proizvodnje prioritet je ovog Ministarstva i ove Vlade", izjavio je Dabro prilikom prezentacije programa.

Dodao je kako se povećanje proizvodnje planira postići kroz ulaganja u stvaranje novih proizvodnih kapaciteta, očuvanje i unapređenje postojeće proizvodnje, poboljšane uvjete smještaja životinja, ulaganja u klaonice…

Milijunski akcijski planovi

Podsjetio je kako su u svrhu stabilizacije i razvoja sektora proizvodnje mesa, izrađeni i usvojeni programi, te prateći akcijski planovi do 2030. Riječ je o Programu razvoja sektora mesnog govedarstva do 2030., vrijednom 385.640.000,00 eura, potom Programu razvoja sektora svinjogojstva do 2030. - s ukupnim ulaganjima 246.660.000,00 eura, te Programu razvoja sektora mesnog ovčarstva i kozarstva do 2030. vrijednom 108.151.000,00 eura.

Ministar je istaknuo kako je iz tih akcijskih planova kao izrazito važna mjera izrađen Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva, svinjogojstva, te mesnog ovčarstva i kozarstva za razdoblje od 2025. do 2027. Vrijednost programa je 32 milijuna eura po godini provedbe, odnosno 96 milijuna eura u trogodišnjem programskom razdoblju.

"Ovaj Program sadrži tri mjere - Mjeru 1. - Potporu za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva koja je vrijedna 15 milijuna eura po godini provedbe, Mjeru 2. - Potporu za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru svinjogojstva vrijednu 10 milijuna eura po godini provedbe, te Mjeru 3. - Potporu za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mesnog ovčarstva i kozarstva koja je vrijedna 7 milijuna eura po godini provedbe", kazao je ministar.

Potpore pod povećalom

Dodao je kako je za isto razdoblje, 2025.-2027. izrađen Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva čija je vrijednost 8 milijuna eura godišnje odnosno ukupno u trogodišnjem razdoblju 24 milijuna eura.

Inače, u svrhu stabilizacije i razvoja sektora mljekarstva, 2024. donesen je Program razvoja sektora mljekarstva do 2030. u kojem je na temelju različitih osnova i izvora financiranja osigurano gotovo 600 milijuna eura.

Ministar Dabro na konferenciji je posebno istaknuo kako će se sada mjeriti rezultati provedbe na godišnjoj razini.

"To znači da se više neće moći događati da netko dobije potpore i da onda smatra kako je to gotova priča do nekih novih potpora. Ne, sada će svi morati prikazati što se radilo u toj godini, što se postiglo, kakav je učinak. Oni koji ne ispune uvjete i ne povećaju proizvodnju, potpore će morati vratiti. To je jedini način da idemo naprijed", istaknuo je ministar.

Naglasio je i kako će sljedeći korak biti osuvremenjivanje, odnosno, ulaganje u tehnologiju kako bi se povećala produktivnost.

Ministar je najavio i Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala na području zone ograničenja III zbog pojave afričke svinjske kuge za što je iz državnog proračuna osigurano 4 milijuna eura, a osigurana su i dva milijuna eura kako bi se produžilo trajanje programa potpore.

