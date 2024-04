Predstavnici Domovinskog pokreta su složni, spremni su na slaganje Vlade, ali bez SDSS-a. Kako tvrdi Stipe Mlinarić, to nema veze s mržnjom. On to objašnjava ovako: "Ako volim svoju kuću, ne znači da mrzim susjedovu kuću. Ako volim svoju ulicu, ne znači da prezirem ulicu koja se križa s mojom, moram kroz nju proći da dođem. Ako volim svoj hrvatski narod, ne znači da mrzim Srbe i Talijane, Mađare ili bilo koji drugi narod, ali na svoje ne dam".

I ostali članovi slažu se s tim.

"SDSS je kriterij ispod kojega DP neće ići. Nećemo tražiti smanjenje prava nacionalnih manjina", komentirao je Josip Jurčević te nastavio: "SDSS je stranka koju je osnovao ratni zločinac koji radi protiv manjinske srpske etničke zajednice u Hrvatskoj. To je mišljenje mnogih Srba kao i mog prijatelja Nenada Vlahovića koji je kao predsjednik Srpske pravedne stranke podnio niz kaznenih prijava već godinama protiv cijele te strukture, ali to je u DORH-ovim ladicama. Poštujemo sve manjine to uopće nije upitno.

Tomislav Josić je rekao da imaju 10 točaka na kojima se temelje njihovi pregovori, ali i da su svjesni da ih neće sve dobiti, Dodao je da će biti zadovoljni ako ostvare pola tih zahtjeva, ali - ponavlja i on - na SDSS neće pristati.

Predstavnici DP-a koji su davali izjave za medije tvrde da su svi članovi složni te da im se nigdje ne žuri.

"Mislim da nam se ne žuri nigdje, ima vremena za pregovore, treba na miru razgovarat, treba stvari dogovorit ako se nešto može dogovorit, a ako ne onda ćemo vidjeti što i kako", smatra Josić.

Stephen Nikola Bratulica kaže: "Hrvatski narod je tražio parlamentarnu demokraciju, ljudi se trebaju dogovoriti, a to ne ide preko noći. Ja sam razumni optimista, treba nas voditi razum, a ne strast jer je velika odgovornost na svima nama."

Domovinski pokret jutros je imao pregovarački sastanak sa SDP-om, ali većina ih to nije htjela komentirati kao ni moguću većinu s njima dok je Bratulica bio poprilično oštar: "Rezultati su prilično jasni, a pojedinci, pogotovo s ljevice, koji se ponašaju kao pobjednici - čak su neki docirali, nama dijelili lekcije. To ne olakšava situaciju."

Ministar Ivan Anušić - koji je u pregovaračkom timu - više je puta rekao da je optimističan u vezi dogovora s DP-om te kako vjeruje da će se on uskoro postići. DP-ovci su u svojim izjavama ipak nešto suzdržaniji i oprezniji.

"To što je Anušić optimističan i vjeruje da će do dogovora doći brzo je njegovo mišljenje", kaže Josić. "Mi imamo povjerenja u ljude koji nas predstavljaju na tim pregovorima, nadamo se da će biti dosljedni i da će se držati onoga što smo sve vrijeme govorili, a nakon toga ćemo vidjeti", dodaje.

Stipo Mlinarić kaže da je Anušićevo pravo da bude optimističan i da to misli jer je u pregovaračkom timu.

Za večeras je najavljen i sastanak s HDZ-om na kojem će se pregovarati i potencijalno nešto dogovoriti, ali ukoliko do dogovora dođe, nedostajat će im dvije ruke za većinu.

"Ruke se uvijek mogu naći, ako ima volje uvijek će se naći. Gospođa Vučemilović je već rekla da bi podržala ovu stranu, vjerujem da će se naći još netko. Mislim da to nikad nije problem, naći još jednu ruku. Most se malo raskolio i Suverenisti, tako da, negdje će se jedna ruka naći, a ako ne, uvijek se može negdje išćupat", optimističan je Josić.

Stipo Mlinarić ima nešto oštriji stav.

"Nama ruke ne nedostaju. Hrvatski građani su izašli na izbore i dali su Domovinskom pokretu 14 mandata s koalicijskom listom. Sada imamo 13 svojih mandata. Hrvatski građani su davali ruke, nije dao Stipo Mlinarić ili bilo tko drugi. Prema tome, to će dogovarati pregovarači", rekao je Mlinarić.

