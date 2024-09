Još jedna pacijentica prijavila osječkog liječnika? Oglasio se KBC i optuženi ginekolog: 'Neprimjerena hajka'

Klinički bolnički centar Osijek oglasio se o slučaju osječkog ginekologa Zlatka Topolovca nepravomoćno osuđenoga za silovanje pacijentice i bludnje radnje tijekom pregleda, navodeći da je na bolovanju kao i da su u tijeku dva disciplinska postupka.

"KBC Osijek je zatražio dostavu nepravomoćne presude Županijskog suda u Osijeku od 8. veljače 2024. godine te je Županijski sud istu dostavio 11. rujna 2024. na temelju koje je pokrenut disciplinski postupak protiv prof. dr.sc. Zlatka Topolovca, dr. med.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klinički bolnički centar Osijek je putem elektroničke pošte zaprimio upit novinarke N.Š o navodno novom neprimjerenom ponašanju liječnika tijekom pregleda te je također pokrenut disciplinski postupak. Oba disciplinska postupka su u tijeku", naveli iz KBC-a.

Prema pisanju nekih medija, Topolovca je još jedna pacijentica prijavila za bludne radnje tvrdeći kako se bio sam u ordinaciji, iako nije smio samostalno obavljati preglede. Iz bolnice kažu da je optuženi liječnik dostavio potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad te da je trenutno na bolovanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministarstvo zdravstva dan ranije istaknulo je da ovaj slučaj dovodi u pitanje povjerenje u liječničku struku, a nezadovoljni rezultatima dosadašnjeg postupanja u taj su KBC uputili hitnu zdravstvenu inspekciju. Iz KBC-a tvrde da stoje na raspolaganju Ministarstvu, kao i da surađuju sa svim nadležnim institucijama. "Nadamo se kako ćemo zajedno iznaći pravno utemeljeno rješenje za ovu situaciju. Također, nadamo se da će najavljene izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti ubuduće uskladiti pravno i moralno rješavanje ovakvih i sličnih situacija", zaključili su iz bolnice.

'Obrana odbacuje sve optužbe'

U međuvremenu je stiglo i očitovanje optuženog liječnika koji se javnosti obratio preko odvjetnika, i naveo da kazneni postupak i dalje traje, dodajući kako je potreba za izlazak pred javnost "neprimjerena hajka i pritisak na javnost i sudove.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"S obzirom na interes javnosti kao i čitav niz do sada objavljenih navoda u medijima o liječniku prof. dr. sc. Zlatku Topolovcu koji je nepravomoćno osuđen pred Županijskim sudom u Osijeku, a radi zaštite instituta nedužnosti te zbog negativnih utjecaja i pritiska na sudove, Ministarstvo zdravstva te KBC Osijek podnosi se ovo očitovanje. Sve navode i činjenice u vezi konkretnog kaznenog postupka optuženik i njegova formalna obrana isticat će isključivo i samo na mjestima koja su za to predviđena, a to su sudovi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Protiv presude Županijskog suda u Osijeku od strane obrane uložena je žalba te je redovni kazneni postupak i dalje u tijeku. Potreba za izlazak pred javnost je neprimjerena hajka i pritisak na javnost ali i na sudove s jedinim ciljem da se javnosti sugerira na zaključak da je nepravomoćno osuđena osoba ujedno i kriva što je suprotno odredbi čl. 3. Zakona o kaznenom postupku koji jasno navodi da je svatko nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja kao i čl. 28. Ustava RH te Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U smislu promicanja ljudskih prava podsjećamo da je jedno od temeljnih ljudskih prava i vrednota institut presumpcije nevinosti, jer takva osoba nije kriva te smo svi zajedno dužni svojim djelovanjem promicati i štititi ljudska prava pa tako i nepravomoćno osuđenih osoba što je temelj demokratskog društva i ravnopravnosti svih građana uz zabranu svih oblika diskriminacije i difamacije. Obrana u cijelosti odbacuje sve navode optužbe", stoji u priopćenju Topoloveca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: KBC Rebro odrađuje transplantacije: 'Uspješni smo i u donorskom programu'