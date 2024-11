Turudić 'poklopio' tezu da su iz KBC-a Split pušteni netočni podaci: 'Smiješno i ridikulozno'

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u utorak je USKOK-u dostavio spis o aferi Mikroskop. Poslali su i priopćenje u kojem su naveli da se "izrazito ne slažu" s odlukom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji je odlučio da će USKOK preuzeti slučaj.

Nakon sastanka u USKOK-u, Turudić je dao izjavu za medije. "Na sastanku smo raspravljali tekuće stvari. Prošli smo i odluku EPPO-a. Danas smo dobili spis od EPPO-a. Dobili smo odluku Vijeća u kojem se kažu da se prihvaća da smo mi nadležni", rekao je Turudić.

"Stalno dolaze nove činjenice. Sada je to jedinstven postupak. To je jedan dokazani materijal, jedan spis. Najprije će se donijeti odluka o spajanju postupka tako da ne bi ispao nijedan zarez. Sada ta dva postupka čine jedan spis. Moramo ispitati sve ljude o okolnostima u kojima nisu ispitivani u jednom od tih postupaka. To će trajati izvjesno vrijeme i nakon toga će se donijeti rješenje o proširenju istrage", nastavio je Turudić.

Novinari su pitali kako komentira činjenicu da je EPPO u priopćenju naveo niz spornih elemenata. "Ništa od toga nije točno. Govore da žale što nismo tražili dodatne informacije. EPPO izražava žaljenje što u našem Zakonu postoji odredba da glavni državni odvjetnik o tome odlučuje", kaže Turudić.

'USKOK apsolutno nije trebao obavijestiti EPPO'

Novinari su pitali i je li USKOK trebao obavijestiti Ured europskog tužitelja. "Apsolutno ne. To je odredba iz članka 24 koja govori da Uskok, ako stekne dojam da bi se moglo raditi o kaznenom djelu iz nadležnosti EPPO-a, da bi onda bio dužan obavijestiti. USKOK očito nije stekao dojam i jasno je da nije bio ugrožen novac Europske unije", odgovara Turudić.

Navodi da će zbog spajanja spisa svi ponovno biti ispitani od USKOK-a. "To je postepena situacija. Netko uopće nije ispitan, neki su nedostupni. Prvi put vidim da su se tjedan dana vodila dva odvojena postupka", kaže glavni državni odvjetnik.

Na tvrdnje da nisu izneseni svi točni podatci, pogotovo KBC-a Split, Turudić odgovara: "Ma to je smiješno, ridikulozno. Izneseni su posve točni podaci. U vrijeme kada je nuđeno mito, nikakva javna nabava nije ponuđena."

Komentirao je i činjenicu da je europska tužiteljica Tamara Laptoš zatražila osobnu zaštitu. "To je njena stvar. Ako se kolegica osjeća ugroženo i smatra da su joj upućivane prijetnje, to je njena stvar", poručuje Turudić.

"Presumpcija nevinosti nije floskula. Važi za bivšeg ministra zdravstva i za sve. Postupak se spaja. Dobili smo samo dio spisa i odluku da će nam biti ustupljen. Sada se odlučuje o istražnom zatvoru i nakon toga biti dostavljen cijeli spis", kaže Turudić.

Navodi da već dugo nije u kontaktu s Tamarom Laptoš. "Trebali smo možda prošli tjedan ili prije dva, nisam siguran, vrijeme leti. Kolegica je poslala poruku da je spriječena", odgovara Turudić.

