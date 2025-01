Islanđanin protiv svog Islanda u ključnoj utakmici: Izbornik je naša najveća snaga trenutačno

Hrvatska rukometna reprezentacija pred najvažnijom je utakmicom ovog Svjetskog prvenstva. Jaki Island prva je prepreka na putu do četvrtfinala! Utakmicu gledatelji mogu pratiti od 20.30 sati na RTL-u, a uoči utakmice tu je neizostavna emisija 'Vrijeme je za rukomet' od 19.45 sati.

RTL-ov voditelj i komentator Filip Brkić uvjeren je da hrvatska rukometna reprezentacija može pronaći snagu uoči Islanda. "Vjerujem da možemo, da se možemo vratiti u turnir, najveću snagu trenutačno, s obzirom na cijelu situaciju, vidim u izborniku Daguru Sigurdssonu! Islanđanin protiv svog Islanda u ključnoj utakmici, ako itko može iščitati slabost islandske igre, onda je to on. Drži me optimizam", otkrio je Brkić.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Pozitivna je i rekordna bodovna prednost koju je Hrvatska postavila u utakmici sa Zelenortskim Otocima. "Dobro je došla pobjeda nakon Egipta, da svi dobiju priliku, da se umorni odmore, to je ono što je dobitak kad su u pitanju Otoci", objašnjava RTL-ov sportski komentator. Sa svojim sukomentatorom Vladom Šolom slaže se sjajno. "Vlado i ja uoči utakmica nemamo praznovjerja, imamo svoje rutine, no ništa zanimljivo! Jedino što nam je zanimljivo jest to što uvijek sjedimo ja lijevo, on desno, tako je od prvog dana", kroz smijeh zaključuje Šola.

Reporterka Maja Oštro Flis složna je s kolegom Brkićem, ovo je ključna utakmica za hrvatsku rukometnu reprezentaciju na SP-u. "Iznimno važna utakmica je pred nama, odlučit će daljnju put Hrvatske na SP-u. Navijači pripremaju neka iznenađenja, nadam se da će Arena biti puna do zadnjeg mjesta, naoružani rekvizitima i dobrom energijom će dati vjetar u leđa našoj reprezentaciji", otkrila je Oštro Flis.

"Islanđani su izvrsna momčad, samouvjereni, borbeni. Hrvatska mora biti koncentrirana i u obrani i u napadu, za nas je ovo finale prije finala, moramo pobijediti. Nadam se da ćemo ovaj put uspjeti pobijediti. Primijetila sam da je dosta Islanđana pristiglo u Zagreb pa se borba neće odvijati samo na terenu, već i na tribinama", zaključila je reporterka RTL-a Danas.

Ne propustite! Utakmica 'Hrvatska-Island' od 20.30 sati, 'Vrijeme je za rukomet' od 19.45 sati na RTL-u!

