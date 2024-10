Drama saborskog izaslanstva u Beogradu! 'Bez razloga su nas skinuli s leta. Balkanska posla'

Saborski zastupnik i potpredsjednik tek osnovane stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Igor Peternel objavio je da su njega i druge članove izaslanstva Sabora u Beogradu "bez ikakvog razloga skinuli s leta" za Zagreb tijekom njihova povratka sa službenog puta iz Tirane, što je ocijenio kao "balkanska posla".

"Na putu iz Tirane za Zagreb izaslanstvo Sabora, nas troje zastupnika i gospođa iz stručne službe, "sasvim slučajno", smo u Beogradu skinuti s leta za Zagreb. Na izlazu smo gledali u autobus koji je stajao na pisti spreman putnike odvesti do aviona, ali nam je objašnjeno da smo ipak zakasnili i moramo u Beogradu prenoćiti", objavio je Peternel na svom Facebooku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je da su "čak znali da će nam i prtljaga zakasniti pa su je unaprijed izbacili na traku umjesto u avion za Zagreb".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nevjerojatno je to njihovo ponašanje'

Uz Peternela su bile još dvije saborske zastupnice Anamarija Blažević iz HDZ-a i zastupnica Možemo! Draženka Polović te članica stručne službe.

Peternel je sada, kaže, u jednom beogradskom hotelu gdje čeka novi let. "Bez ikakvog objašnjenja spriječili su nas da se ukrcamo na let kompanije "Air Serbia", na šalteru su nam rekli samo da nas je aviokompanija skinula s leta", pojasnio je za Jutarnji list, navodeći da je takvo ponašanje "nevjerojatno" i da su to "balkanska posla".

Peternel je, podsjetimo, prije nekoliko dana izabran za potpredsjednika nove stranke predvođene Marijem Radićem i nekadašnjim članovima Domovinskog pokreta koji su stranku napustili nakon raskola i pobjede Ivana Penave na nedavnim unutarstranačkim izborima. Uz Peternela, ulogu potpredsjednika obnašaju Branka Lozo i Damir Biloglav, dok je za glavnog tajnika izabran Slaven Dobrović.

Stranka koja je tek osvanula na hrvatskom političkom nebu već je parlamentarna, a ima i svog predstavnika u EU parlamentu - Stephen Bartulica koji je prije nekoliko mjeseci izabran na listi Domovinskog pokreta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Aktivistica ironično prozvala Radićevu stranku Domino: 'Naša bratska organizacija...'