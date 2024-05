Za maturante diljem Hrvatske danas završava srednjoškolsko obrazovanje. Maturanti danas imaju tradicionalnu 'Norijadu' pa će se slaviti diljem Hrvatske.

Iz ZET-a su najavili posebnu regulaciju prometa od 11 do 13 sati. Tramvaji i autobusne linije vozit će izmijenjenim trasama, a očekuju se i zastoji zbog obilježavanja Dana zagrebačkih maturanata.

Od 11 do 12 sati bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića. Linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 prometovat će preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara.

Kolona maturanata oko 12 sati s Trga bana Jelačića kreće prema Bundeku. Tijekom prolaska kolone, očekuju se zastoji.

Oko 12:15 sati slijedi kratkotrajni prekid prometa Mihanovićevom i Vodnikovom ulicom, a oko 12:25 sati očekuje se i kratkotrajni prekid tramvajskog prometa Ulicom grada Vukovara, kod Miramarske (oko 15 minuta, dok kolona ne skrene u Aveniju Hrvatske bratske zajednice).

Od 12:10 do 13 sati očekuje se i preusmjeravanje autobusnih linija koje pripadaju terminalu Glavni kolodvor. Autobusi će voziti prohodnim dionicama, odnosno Ulicom grada Vukovara, Držićevom i Avenijom Dubrovnik do svojih uobičajenih trasa. Za to vrijeme bit će ukinuta autobusna stajališta Lisinski, NSK, Kruge, Bundek, Muzej suvremene umjetnosti-istok i Sopot.

Nakon što maturanti stignu do Bundeka tamo ih očekuje prigodan program koji će trajati od 13.00 do 21.00 sat. Program će voditi Marko Petar Orešković, a nastupat će Bore Balboa, Peki, Baks, Hrvoje Turcin TURKDJ, DJ Filip Jurković, Band Kings, Jakša Jordes, DJ Zordan, DJ Vermont i DJ Go Cut.

Zagrebačke maturante obići će i gradonačelnik Tomislav Tomašević.