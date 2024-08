"Gdje će im duša", komentar je jedne čitateljice nakon informacije da su prevaranti smislili način kako da zarade na lažnoj priči o bolesnom djetetu. Naime, priča o dječaku Alexu kojem se pogoršalo zdravstveno stanje i hitno mu je potreban novac za liječenje je, čini se, lažna.

Ta se kampanja pojavila i u Hrvatskoj, u kojoj se uz dramatične fotografije i snimke bolesnog dječaka pozivaju građani da doniraju za njegovo liječenje. Priča se širi društvenim mrežama i i iskače baš kao i svaki drugi oglas. On vodi do Facebook stranice "Alex – Uvijek Jak" na kojoj u objavi od 28. srpnja stoji:

"Alexovo stanje brzo se pogoršalo.Tretmani su brutalni, ostavljajući ga slabim i jedva sposobnim hodati.Vrišti od boli, njegovo malo tijelo gori od groznice.Kao majka, trebala bih ga zaštititi, ali osjećam se bespomoćno. Njegovi pozivi u pomoć proganjaju me dan i noć.Za sudjelovanje u fondu za spašavanje Alexa, kliknite ovdje >> 🙏 https://give.shtibelgur.com/alexcr "

A danas je objavljeno na stranici:

"Alex je tako hrabar, ali njegovo tijelo ga izdaje. Rak je neumoljiv i svaki dan izgleda kao izgubljena bitka. Liječnici su ovdje učinili sve što su mogli. Boston je naša posljednja nada. Molim vas, ako možete, pomozite nam dati Alexu šansu za život. Za sudjelovanje u fondu za spašavanje Alexa, kliknite ovdje https://give.shtibelgur.com/alexcr"

Na stranici za prikupljanje donacija (link koji je naveden na svakoj Facebook objavi) stoji da je skoro 15 tisuća osoba doniralo 494 tisuće eura.

Stoji i napomena sljedećeg sadržaja: Sva sredstva prikupljena kroz kampanju namijenjena su pokrivanju svih troškova povezanih s liječenjem i financijskom podrškom obitelji, uključujući medicinski let i financiranje tretmana i lijekova koji nisu uključeni u zdravstveni paket, hranu, smještaj, lijekove i svaku podršku koja će pomoći u liječenju i oporavku i u inozemstvu i općenito. Ako ostane donacija koje dijete neće trebati, one će biti prenesene na drugu bolesnu djecu koju liječi organizacija.

Kampanje slične ovoj pojavile su se i u bugarskim Facebook grupama. Bugarski portal TrafficNews piše kako prevaranti slikama bolesne djece prikupljaju sredstva za liječenje te da te odvratne sponzorirane Facebook kampanje iskorištavaju dobrotu ljudi.

Taj bugarski portal navodi da su im se javili čitatelji koji su varalicama "donirali" novac.

"Kampanje ciljaju korisnike Facebooka sa sponzoriranim objavama koje vode na Facebook stranice kao što su "Alex - Always Strong", "Sofia - She Must Live" i slično. Stranice su dostupne i na stranim jezicima i očito preplavljuju korisnike iz cijelog svijeta. Čim uđemo na stranicu na društvenoj mreži, nailazimo na mnoštvo fotografija i videa tužne djece, većinom snimljenih u bolnicama, popraćenih srceparajućim tekstovima roditelja. Tekstovi su, naravno, prevedeni Google prevoditeljem, jer imaju identičan sadržaj na drugim jezicima. Ispod svake slike nalazi se i poveznica na lažnu platformu na kojoj možemo donirati novac. U komentarima otkrivamo da je sama platforma prilično "sumnjiva" i naplaćuje dodatne upitne naknade", piše portal TrafficNews.

O slučaju malenog Alexa, ali i slučajevima sličnih prevara raspisali su se skoro svi bugarski mediji. Tako i portal novini.bg također piše o tom slučaju, ali i ostalim sličnim slučajevima. "U posljednja dva tjedna na društvenim mrežama u Bugarskoj pojavile ​​dvije kampanje - za Alexa i za Sofiju, kazao je Pavel Andreev kreator platforme za donacije PavelAndreev.BG za bugarsku televiziju.

Naime, u Bugarskoj se pojavila i druga verzija ove prevare pod nazivom: "Sofija mora preživjeti".

Sofijina priča bila je istinita, kazao je Andreev. No, dijete je bilo iz Ukrajine, a sredstva za nju prikupljena su u Poljskoj. Fotografije su ukradene, priča je prevedena na nekoliko jezika, uključujući bugarski.

"Ta sredstva sigurno ne idu Sofiji. Obitelj je potvrdila da prikupljaju novac samo putem kampanje u Poljskoj", rekao je Andreev.

" Alex je uvijek jak" druga je kampanja za onkološko oboljelo dijete koje, međutim, više nije bilo među živima. Platforma izgleda i radi na isti način kao Sofijina", kazao je Pavel Andreev je objasnio da se prevaranti nalaze u zemljama Trećeg svijeta.