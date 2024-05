Premještanje frontalnog sustava donijelo nam je pljuskove, lokalno i grmljavinsko nevrijeme te obilnije oborine, ali taj sustav već odmiče dalje na sjeveroistok. Međutim, zaostaje nešto vlagom bogatijeg i nestabilnijeg zraka pa tako sutra ujutro i prijepodne djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno. Malo kiše ili poneki lokalni pljusak moguće na širem riječkom području i u Dalmaciji, a osobito na krajnjem jugu može i zagrmjeti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, ponegdje i sjeverozapadni. Ujutro samo malo manje ugodno nego jučer - u unutrašnjosti od 11 do 15 °C, na moru između 16 i 18 °C.

Foto: DHMZ

Poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj vjetar slab do umjeren jugozapadni, kasno poslijepodne ponegdje sjeverozapadi. Temperatura pak slična današnjoj - i dalje toplo naoko 24 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, a iako neće biti posve stabilno, ostaje uglavnom suho. Uz slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak i dalje toplo - između 24 i 26 °C.

U Dalmaciji mjestimična kiša ili pokoji pljusak uglavnom u zaleđu i na krajnjem jugu, a navečer može biti i izraženijih pljuskova. Inače djelomice sunčano, uglavnom uz slab do umjeren jugozapadnjak i toplo - 24, 25 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano, ali i ovdje nestabilno. Uglavnom na širem riječkom području i u Gorskom kotaru lokalno moguć poneki pljusak praćen grmljavinom, ali sve to puno rjeđe i manje izraženo nego danas. Uz slab do umjeren jugozapadnjak između od 20 do 24 °C.

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana na kopnu barem djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno. Mjestimice još moguće malo kiše ili poneki lokalni pljusak praćen grmljavinom, a nove jače oborine izglednije su tek u nedjelju. Zapuhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova, krajem vikenda prolazno sjeveroistočnjak, a temperatura se neće značajnije mijenjati.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu je poneki pljusak izgledniji u zaobalju još u četvrtak, a potom pretežno sunčano uz uglavnom slab vjetar sve do kraja vikenda. Tek u nedjelju veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili poneki lokalnu pljusak praćen grmljavinom te će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, podno Velebita i bura. Temperatura pak bez veće promjene - ostaje dakle toplo.

