Sezona gripe na vrhuncu: Objavljeno koliko je umrlih i oboljelih

Sezona gripe dosegnula je vrhunac, a do sada je evidentirano oko 24.000 oboljelih i 31 smrtni ishod zbog te bolesti i njezinih komplikacija, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u kojemu očekuju da će se broj oboljelih početi smanjivati idućih tjedana.

S obzirom na to da je u zadnjem tjednu (od 3. do 9. veljače) pristiglo preko tisuću prijava oboljelih manje u odnosu na tjedan prije (od 27. siječnja do 2. veljače), možemo reći da je gripa dosegnula ovosezonski vrhunac te u idućim tjednima očekujemo daljnje smanjenje broja prijava, navode u HZJZ-u.

U šestom ovogodišnjem tjednu (od 3. do 9. veljače) evidentirano je 5300 prijava oboljelih, dok je tjedan prije (od 27. siječnja do 2. veljače) bilo 6864 prijava. Ukupno je bilo nešto više od 24.000 prijava gripe, zaključno s 9. veljače.

Najveća i najniža stopa oboljelih

Kao i prethodnih sezona, najveća stopa oboljelih bilježi se u djece predškolske dobi, a najniža u osoba starije dobi. Tijekom ove sezone, zaključno s 2. veljače, hospitalizirano je zbog gripe i njezinih komplikacija 945 osoba, što je 94 slučaja više nego u istom razdoblju prošle sezone.

U istom razdoblju prijavljen je manji broj prijema u jedinice intenzivnog liječenja (53), u odnosu na prošlu sezonu (75).

Prijave oboljelih pristigle su iz svih županija, pri čemu je više od 50 posto slučajeva u zadnjem tjednu prijavljeno iz pet županija -Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske, Zagrebačke i Varaždinske županije.

Prema preliminarnim podacima, najviše stope prijava gripe ima Varaždinska, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija, a najniže su u Bjelovarsko-bilogorskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Prošle je sezone prijavljeno ukupno 19.729 oboljelih od gripe i 45 smrtnih ishoda, od kojih 35 u istom razdoblju koji promatramo ove godine, odnosno zaključno sa šestim tjednom 2024.

U usporedbi s pretpandemijskim razdobljem, tijekom sezone gripe 2019./2020. zabilježeno je ukupno 59.725 oboljelih i 26 smrtnih ishoda zbog gripe.

Koji tipovi virusa prehladavaju?

Što se tiče tipova virusa koji prevladavaju ove sezone, u zadnjem (šestom) tjednu zabilježeno je oko 37 posto pozitivnih uzoraka, pri čemu je u preko 70 posto detektiran virus gripe B. U subtipiziranim uzorcima gripe A prevladava virus A/H1N1pdm09.

Uoči ove sezone nabavljeno je 450.000 doza tetravalentnog cjepiva, ima ga dovoljno za sve koji se žele cijepiti, a naročito je preporučljivo za rizične skupine. Cjepivo je besplatno za sve građane od početka ove godine, a ima smisla cijepiti se dok god traje epidemija gripe. Za stvaranje zaštite treba oko dva tjedna nakon cijepljenja.

Preventivne mjere

Vezano uz preventivne mjere, u HZJZ-u preporučuju uobičajene mjere za sprječavanje širenja respiratornih virusa - pranje ruku, izbjegavanje diranja lica neopranim rukama, pokrivanje područja usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja papirnatom maramicom ili rukavom, nošenje maske (u zatvorenim prostorima), često prozračivanje prostorija te izbjegavanje prenapučenih prostora.

Uobičajeno nekomplicirana gripa traje 7-10 dana te se preporuča da oboljela osoba ostane doma, miruje i liječi se simptomatski dok god se ne izliječi.

U liječenju je važna nadoknada tekućine, dovoljno odmora i po potrebi lijekovi protiv bolova i visoke temperature. Uzimanje suplemenata vitamina u slučaju gripe može biti korisno, no važno je napomenuti da suplementi ne mogu izliječiti gripu i ne bi trebali zamijeniti liječnički savjet ili eventualno propisane lijekove. Također, prekomjerno uzimanje nekih vitamina može biti štetno, poručuju iz HZJZ-a.

