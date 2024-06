Zamislite "nabildanu" rajčicu koja u sebi ima 230 posto više likopena i polifenola , onih dobrih antioksidansa, ili "nabildanu" salatu s 90

posto više klorofila, ili pak soju koja ima 70 posto više "dobrih" metabolita i opet sve to bez umjetnih gnojiva, bez genetskog

inženjeringa ili pesticida ili nekog čudnog eksperimentiranja.

Baš takvu superhranu, koja se temelji na potpuno ekološkom i zdravom, uspjeli su uzgojiti znanstvenici u Zagrebu na Agronomskom fakultetu koji su već poosvajali svu silu nagrada za inovativnost, priznanja za kreativnost, uspješnost i koji svojom pričom uspijevaju oduševiti mnoge od Europe, SAD-a sve do Kine. Iza golemog uspjeha stoji profesor kemije Marko Vinceković kojeg u najbliskijem krugu suradnika zovu "Čarobnjakom".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo je uz tim znanstvenika iskreirao tablete pod imenom "Makabi" zbog kojih rastu zdravije (i crvenije) rajčice, zelenija salata, a sad i zdravija soja.

Foto: MArin Tironi/Pixsell/Ilustracija

"I to bez umjetnih gnojiva, bez loše kemije, potpuno na ekološki način", govori nam prof. Vinceković. Tablete se doslovno stavljaju kraj korijen biljke, s vremenom otpuštaju dobre tvari baš u trenutku kad ih pojedina biljka treba, pa su one jače, zdravije, a samim time i otpornije. "I zato trebaju manje agrokemikalija", govori nam prof. Vinceković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali da počnemo priču ispočetka. Ideja o kreiranju super tableta, u koje bi pospremili sve ono što pojedinoj biljci treba, rodila se od iste

ideje zašto se za ljude rade lijekovi ili dodaci prehrani.

Još prije dvije godine prof. Vinceković pozvao nas je u svoj kemijski laboratorij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i pokazao kako radi Makabi kapsule. Jedna od kapsulica radi se od fino mljevene ljuske jajeta koja se miješa s običnim octom pri čemu se izdvajaju kalcijevi ioni - odnosno fina hrana za biljke u razvoju. U otopinu koja se dobije kemijskom reakcijom dodaje se natrijev alginat, za čovjeka i prirodu potpuno neopasan spoj. Nakon nekog vremena uslijed miješanja počinju se stvarati gumenaste kapsulice, slične gumenastim kapulicama omege-3.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čarolija u laboratoriju

Kroz ovaj jednostavan kemijski proces u samo nekoliko minuta doslovno se stvara čarolija i nastaju Makabi kapsulice za ekološki uzgoj biljaka zbog kojih su one otpornije, zdravije i doslovno "nabildanije". U međuvremenu je nastao niz kapsulica čije sastave prilagođavaju pojedinim vrstama.

Svoje formulacije već su isprobali na testnim poljima Agronomskog fakulteta-Zavoda za povrćarstvo, rezultati su zapanjujući, kao i na

pojedinim OPG-ovima koji imaju ekološku proizvodnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A što pokazuju rezultati?

Foto: Privatni album

"Uspjeli smo likopen i polifenole u rajčici povećati za 230 posto, važni su to antioksidansi za naše zdravlje. Salata u sebi ima do 90 posto više klorofila zbog kojeg je salata zelenija, a i to je moćni antioksidans. Uz to, klorofil je odgovoran za proizvodnju kisika, pa i tako pridonosimo okolišu", govori prof. Vinceković. Uspjeli su stvoriti i male tabletice koje se direktno prskaju na biljke, te je učinak također odličan - rezultati na vinovoj lozi također su sjajni. "List ima do 86 posto više klorofila što je jako zanimljivo s

obzirom na to da se vinova loza koristi kao ishrana za životinje. Ovako se smanjuje upotreba agrokemikalija, pa je i list zdraviji za ishranu", kaže naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najnovije što su prof. Vinceković i njegovi suradnici "skuhali" na fakultetu je formulacija za uzgoj soje koje se temelje na kemijskim

reagensima i mikroorganizmima koji pozitivno utječu na rast i razvoj soje. "Korištena je metoda zelene kemije i inkapsulacije kako bi se smanjila upotreba agrokemikalija i poboljšala kvaliteta soje. Cilj je postići veću kvalitetu soje, povećati količinu sekundarnih biljnih

metabolita i broj kvržica na korijenu soje", objašnjava naš sugovornik. Prva testiranja pokazala su izvrsne rezultate, s povećanjem broja kvržica za gotovo 60% i određenih sekundarnih biljnih metabolita za oko 70%. Testiranja su provedena na "pokušalištu" Zavoda za povrćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

I da ne bi bilo sumnje - prof. Vinceković kaže da se radi o potpuno neopasnoj kemiji, tabletice u sebi imaju "pospremljene" dobre tvari koje biljkama daje "snagu" kako bi one dale najbolje od sebe. Kapsulice se otapaju s vremenom tako da biljke mjesecima dobivaju dobre nutrijente.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

Za trećinu smanjuju upotrebu pesticida

I za kraj naš sugovornik kaže da se uz ovakve kapsulice za po 30 posto može smanjiti upotreba agrokemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji. Gledajući to u kontekstu klimatskih promjena i zelene tranzicije kojom Europa želi napraviti zaokret prema ekološkijem, održivijem, a na kraju i zdravijem, ovakvi napori upravo idu u tom smjeru.

Naš sugovornik kaže da je nebrojeno mogućnosti za korištenjem Makabi kapsulica, od uzgoja jagoda, aronije, raštike… Ne nazire se kraj mogućnostima. "Deset eura je 100 grama Makabi tableta, a s time se može prihraniti 25 biljaka. Ali nutrijenti za biljku ispuštaju se tijekom nekoliko mjeseci, tako da je to isplativo", otkriva prof. Vinceković. Na pitanje je li to puno, kaže da ovisi o samoj osobi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nekome je 100 eura sića, drugome je puno. Ali za 10 eura može se uzgojiti 25 biljaka. Ako se uzme da je ponegdje kava 4 ili 4,50 eura,

onda je 10 eura za 25 biljaka jeftino", kaže prof. Vinceković.

Foto: S. Šimunović/Danas.hr/Privatni album

No da predstavimo ostatak tima koji je uz prof. Vincekovića kreirao Makabi – to su Vještica nadimkom ili Luna Maslov Bandić, glavna kemijska analitičarka tima, potom Gospodin Mikrokapsula, odnosno glavni proizvođač malih kapsula za biljku je Slaven Jurić, dok je Štrumfeta Katarina Sopko, glavna u analizi formulacija. Zvončica je Kristina Vlahoviček Kahlina koja se brine za sintezu novih spojeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tu su također, važne članice istraživačkoga tima dr. sc. Sanja Kajić i Petra Borovec, mag. ing. agr. glavne i odgovorne za izolaciju i

umnažanje dobrih bakterija i gljiva u laboratoriju Zavoda za mikrobiologiju Agronomskog fakulteta koja su zaslužne za pripremu novih

tableta za uzgoj funkcionalne soje. Profesor Vinceković kaže da je njihov uspjeh rezultat timskog rada i da je ključ

uspjeha u interdisciplinarnosti istraživanja te zajedničkom cilju stvaranja novog proizvoda koji će pomoći u ekološkoj proizvodnji biljnih kultura.

I za kraj, zašto ime Makabi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mala kapsula za veliku biljku", smije se prof. Vinceković.

POGLEDAJTE VIDEO U Zagrebu otvorena ekološko tržnica. Kako se voće i povrće tamo razlikuje od uvezenog? 'Ima veliki benefit'