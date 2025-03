Hrvatski ugostitelj napisao 'Mađare ne služimo', na sudu se branio humorom

Pelješki ugostitelj i vlasnik Tuna bara Jakob Jakša Begović nedavno je nepravomoćno oslobođen optužbe za diskriminaciju nakon što je u ljeto 2022. na ploči pred svojim restoranom napisao: "Mađare ne služimo. Niste dobrodošli na vaše more. Ako dovedete Hernadija, dobro ste došli."

Sud je obrazložio kako policija nije dokazala da je imao namjeru bilo koga diskriminirati niti stvarati neprijateljsko okruženje za pripadnike jednog naroda, saznaje Index.

Tijekom postupka u kojem ga je zastupao odvjetnik Ivan Gržić, Begović je ukazao da u optužnom prijedlogu nije citirana cijela poruka, a isticao je i njezin satirični karakter.

"Uslijedila je nakon što je mađarski premijer Viktor Orban u to vrijeme 'prisvajao' Jadransko more. Upravo iz teksta mog natpisa može se razaznati šaljivi karakter jer, prije svega, Jadransko more nije mađarsko, nego hrvatsko. Osim toga, hrvatski narod često ima gorak okus u ustima kada se spomene ime Hernadija. Međutim šala se sastojala upravo u tome - nikome nije potrebna dobrodošlica na njegovo more, dok su na Jadransko more svi dobrodošli, što se potvrđuje iz sezone u sezonu u kojima obaramo rekorde posjećenosti, a Hernadi iz natpisa možebitno niti nije onaj na koga bi većina pomislila, nego primjerice ugledni mađarski političar Adam Hernadi, moj dragi prijatelj koji rado svraća u moj objekt", naveo je u svojoj obrani Begović.

"Moj natpis nije imao nikakav drugi cilj nego nasmijati slučajne prolaznike i drage goste mog objekta, koji su u velikom broju upravo Mađari. Satirično sam prikazao tada aktualna zbivanja", istaknuo je Begović pozivajući se na slobodu izražavanja.

Dubrovački dnevnik kontaktirao je vlasnika tuna bara koji često na tabli pred restoranom ističe šaljive poruke. Kako je kazao, 'poruka je onakva kakva je trebala biti, a kako je tko tumači, to je do njega'.

Pale mu recenzije

"Što sam trebao staviti? Mađari, dobrodošli na vaše more?", kazao je kroz smijeh.

Iako je cilj poruke bio nasmijati prolaznike i goste objekta, sve se pretvorilo u hajku.

"U roku od jednog dana otkako je izašao natpis na tabli, dobio sam toliko negativnih ocjena na Googleu za lokal, od strane nekih ljudi iz Mađarske koji nikada nisu bili ovdje. Ocjena mi je pala na 2, nikad mi se to nije dogodilo. Fotografija table s natpisom mi je izbrisana s Instagrama, ostavljali su i loše ocjene na Facebooku, mada nikad nisu bili u tuna baru. To je čudo, nisam mogao vjerovati kako ljudi reagiraju", rekao je za Dubrovački dnevnik Begović.

No, dodaje, nisu sve reakcije iz Mađarske bile negativne. Tako nam govori da je dobivao i pozitivne komentare ljudi koji su pisali kako nisu svi isti i kako ne razmišljaju svi u Mađarskoj jednako.

