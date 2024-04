OGLASIO SE I MINISTAR / Hrvatski boksač napadnut je u Beogradu, ali Srpski boksački savez ima drugačiju priču

Hrvatski boksač Nikica Radonić napadnut je u Beogradu. Višestruki hrvatski prvak u kick-boxu napad je prijavio policiji, a tvrdi da iza svega stoje huligani. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova uputilo je prosvjednu notu, a Srpski boksački savez ima drugačiju priču. Umjesto četvrtfinala i borbe za medalju Nikica Radonić vratio se iz Beograda u Split. Još je u šoku, a njegov trener nije mogao zadržati suze. "Psihički me dotuklo to. Nisam spreman i fokusiran za meč", rekao nam je Radonić. Sve se, priča nam, dogodilo vrlo brzo, u parku u blizini hotela, u Banjičkoj šumi, gdje je vježbao. Tada je opazio da ga trojica promatraju. "Jedan mi se kasnije približio i rekao mi 'došao sam da vidim, kako ti to radiš', a drugi me je s leđa pipnuo. Htio me udariti i ja sam se izmaknuo u stranu, pa me uhvatio po kosi", rekao je Radonić. Više pogledajte u prilogu