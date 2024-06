Prijepodne pretežno sunčano, osobito na Jadranu nerijetko i vedro. Vjetar na kopnu uglavnom slab ili će potpuno izostati, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a uz zapadnu obalu Istre jugozapadnjak. Ujutro još malo toplije - duž obale i na otocima nakon većinom tople noći između 19 i 22 Celzijevih stupnjeva. Na kopnu 16, 17 stupnjeva, samo u gorskim predjelima nekoliko stupnjeva manje.

Sunčano, ponegdje i vedro ostaje poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Samo lokalno malo oblaka dnevnog razvoja, ali bez kiše. Uz slab do umjeren jugozapadnjak vruće, češće i vrlo vruće uz temperature oko 31, 32 stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, vrlo vruće i sparno, tek uz pokoji oblak dnevnog razvoja. Vjetar uglavnom slab jugoistočni i istočni, a temperatura ponegdje i nekoliko stupnjeva viša od jučerašnje - između 31 i 33 stupnjeva.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. Duž obale slab do umjeren vjetar s mora, a prema pučini maestral. I ovdje vruće - od 31, 32 stupnjeva uz more do vrlo visokih 34 Celzijevih stupnjeva u zaobalju. Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom visoki koprenasti oblaci neće pokvariti dojam sunčanog dana. Puhat će slab do uglavnom samo uz zapadnu obalu Istre umjeren jugozapadnjak, a temperatura 30, 31 stupnjeva, u Gorskom kotaru moguće i koji više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana na kopnu pretežno sunčano i vrlo vruće, samo u srijedu uz umjeren jugozapadnjak, a inače će vjetar biti većinom slab. Temperatura dakle u porastu sve do vikenda, a potom samo malo niža uz vjetar sa sjevera. Od subote i više oblaka dnevnog razvoja te može biti pokojeg lokalnog pljuska.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu sunčano, često i vedro uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. U subotu najprije podno Velebita okretanje na buru, a u nedjelju i duž obale. I ovdje temperatura sve viša, noći tople, a danju do 36, 37 stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

UPOZORENJE NA TOPLINSKI VAL

S time valja upozoriti i na umjerenu, osobito u petak i veliku vjerojatnost za toplinski val. Naime, temperatura će lokalno biti i 38 ili više stupnjeva pa najosjetljiviji trebaju biti dodatno oprezni. UV indeks također vrlo visok pa je zaštita u vidu krema i sunčanih naočala preporučljiva.