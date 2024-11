Stiže hladna fronta, bit će snijega i kod nas. Srpski meteorolog ima novu prognozu: 'Nakon puno godina...'

Vrijeme se zasad neće puno mijenjati. Na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre bot će pretežno sunčano. Drugdje u unutrašnjosti prevladavat će oblačno, lokalno može pasti slaba kiša ili rosulja, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka s olujnim udarima.

No stiže nam i nova promjena vremena. Prema prognozi DHMZ-a od srijede do petka u unutrašnjosti će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz maglu. Lokalno može biti slabe kiše ili rosulje, u višim predjelima i oborine na granici kiše i snijega. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, moguća je mjestimična kiša, osobito krajem srijede i u prvom dijelu četvrtka na krajnjem jugu. Vjetar slab, mjestimice do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponajprije podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez znatnije promjene.

Na Zavižanu će teperatura biti i - 6 stupnjeva, pa se očekuje i snijeg.

Foto: DHMZ

A u Njemačku stiže hladna 'Nelly'. Klimatolog Dr. Karsten Brandt (51) iz Donnerwetter.de kaže kako podaci pokazuju da bi se hladan zrak mogao spustiti do 300 ili 200 metara. Očekuje se da će ‘Nelly’ u niske nadmorske visine donijeti prvi snijeg u Njemačkoj od srijede. Točnije, sjevernoj Njemačkoj, javlja Fenix Magazin.

Prema prognozama Njemačke meteorološke službe (DWD), prvi snijeg očekuje se od srijede, osobito u Alpama, Bavarskoj šumi i Schwarzwaldu. U nižim planinskim lancima, međutim, moguće je samo nekoliko centimetara snijega. Prognoza snijega uvelike ovisi o prognozi temperature. Ako je samo jedan stupanj manje, granica padanja snijega može se promijeniti za 60 do 120 metara.

Nova godina u Srbiji u snježnom ruhu?

Srpski meteorolog Ivan Ristić predstavio je najnoviju vremensku prognozu za Kurir i precizirao da će prve pahulje snijega najvjerojatnije stići oko 25. studenoga, napominjući da će do tada vremenske prilike uglavnom biti stabilne.

" Prema našoj prognozi, zahlađenje možemo očekivati ​​u trećoj dekadi studenoga, odnosno iza 20. studenoga. Najvjerojatnije će prve snježne pahulje prema sadašnjim izračunima pasti oko 25. studenoga. Inače, prosječan datum za prvi snijeg u Beogradu je 23. studeni, tako da se sve poklapa", rekao je Ristić.

"Očekujemo da će prosinac biti hladniji nego što je bio prethodnih godina. Predviđeno su i nekoliko snježnih epizoda, možda oko 6. ili 7. prosinca ponovo snijeg, a postoji velika šansa da ćemo za Novu godinu imati snijega. Dakle, nakon mnogo godina mogli bismo dočekati Novu godinu u snježnom ruhu, kako se kaže", naglasio je Ristić za Kurir.

