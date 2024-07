Tijekom protekle noći i jutros glavno obilježje vremena su vrućina i sparina. Visoke noćne temperature bile su posvuda osim u gorskoj Hrvatskoj gdje uz visoku vlagu ujutro može biti smanjene vidljivosti pa i sumaglice.

Temperatura će zatim brzo rasti iako će, barem što se tiče središnjih kopnenih krajeva, ipak biti malo manje vruće. Temperature oko 33 Celzijeva stupnja za razliku od proteklih dana kad se uglavnom mjerilo između 35 do 37 stupnjeva.

U istočnim krajevima također stupanj-dva manje, ali ovdje je važno napomenuti da su kasnije poslijepodne mogući izraženiji grmljavinski pljuskovi ili nevrijeme, osobito u zapadnoj Slavoniji.

Manjih grmljavinskih pljuskova može biti i u unutrašnjosti Dalmacije gdje će nakon visokih temperatura oko 38 oni sigurno dobro doći! Na obali bez promjena - vruće, vrlo toplo i vani i u moru te i dalje sunčano.

Na sjevernom dijelu Jadrana slično. Nastavlja se sunčano i vruće, a iznad 30 bit će opet i u gorskim krajevima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Prema kraju tjedna u kopnenim krajevima sve nestabilnije. Bit će lokalnih grmljavinskih pljuskova i to osobito petak i subotu, a u ponedjeljak bi konačno trebali imati i prodor malo svježijeg zraka sa sjevera.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu i to uglavnom na sjevernom i srednjem dijelu pljuskova će biti u subotu, a u Dalmaciji do kraja tjedna bez većih promjena. Ovdje ostaje sunčano i vruće uz vrlo toplo more čija će temperatura također rasti sljedećih dana tako da će vjerojatno biti oboreni još neki rekordi!