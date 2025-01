Ledena fronta juri prema Njemačkoj, a stiže i u Hrvatsku: Snijega će biti i u nizinama

Prema vremenskoj prognozi koju je objavio DHMZ stiže nam snijeg. Petak u unutrašnjosti donosi kišu, a uz jak pad temperature zraka okrenut će na snijeg i u nizinama, dok se u gorju očekuje i stvaranje novog debljeg snježnog pokrivača. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a tijekom nedjelje će u gorju zapuhati jugozapadnjak. U subotu i nedjelju suho i djelomice sunčano uz jutarnju mjestimičnu maglu i jak mraz. I danju poprilično hladno. Na Jadranu u petak kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilniji. Zapuhat će jaka, podno Velebita i olujna bura. U dane vikenda djelomice ili pretežno sunčano, a puhat će slaba do umjerena bura i istočni vjetar te će biti prohladno.

Njemačka se priprema za hladnu frontu

Njemačka meteorološka služba (DWD) predviđa da će hladna fronta u četvrtak navečer donijeti snijeg. Meteorolozi su najavili da će se snijeg zasad zadržati, osobito u Rudnim planinama i Gornjim Lužičkim planinama (njem. Erzgebirge i Oberlausitzer Bergland), javlja Fenix Magazin.

Sljedećih noći ljudi se moraju pripremiti za niske temperature. "U petak navečer temperature će pasti na 0 stupnjeva u nizinama i - 5 stupnjeva Celzija u Erzgebirge", rekao je glasnogovornik. Danju će biti vrlo oblačno uz malo sunca i bez oborina. Hladno ostaje i u subotu navečer. Prema informacijama DWD-a, i u nizinama će biti zabilježen mraz.

Meteorolozi su najavili pad temperatura u većem dijelu Njemačke, kao i veliku mogućnost za snijeg. Kako pišu njemački mediji, cijeli siječanj će biti pod utjecajem hladne fronte.

Prvo južina, a onda promjena vremena

Kako je prognozirao RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić u unutrašnjosti slijedi promjenjivije razdoblje. U četvrtak po izraženoj južini još toplije i sve oblačnije, u gorju ipak već s malo kiše. No, glavnina oborina očekuje se u petak, bit će to i susnježica i mokar snijeg, u Gorskom kotaru i Lici deblji snježni pokrivač, u nizinama možda samo dekorativan. Vikend suh, ali osjetno hladniji, osobito ujutro, prava zima, no kratkog vijeka, jer u novom tjednu stiže nova južina.

Na Jadranu na sjevernom dijelu povremena kiša već u četvrtak uz umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar. Izraženiji pljuskovi u petak će proći duž cijele obale. Ubrzo okreće na prolazno olujnu buru koja donosi sunčaniji, ali osjetno hladniji vikend. Nova kišna epizoda već od ponedjeljka.

