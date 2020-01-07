HEP građanima usred zime iskopčava struju za dug od 10 kuna, bez opomene! 'Pomisliš da si glup'

"Mojoj majci su prijetili isključiti struju zbog 89 kuna razlike, odnosno duga. Šećer koji su joj digli tim glupostima nije bio vrijedan tog novca. Sramotna je njihova neažurnost jer kad smo i dobili nekoga na telefon, shvatili su i u HEP-u da je struja redovno plaćana, a da postoji razlika od 89 kuna za koju nas nitko nije obavijestio. I to im je uplaćeno isti dan. A kad bih vam krenula prepričavati peripetije koje su trajale nekoliko dana da riješimo ovaj problem, ne biste vjerovali. Čovjek čak dođe i do točke da pomisli da je glup i nesposoban riješiti problem", ispričala je Monika Uzon iz Ližnjana.

Prema pisanju Glasa Istre , mnogo je onih koji za dug, nastao radi razlike između izdanih računa za struju i stvarne potrošnje, niti ne doznaju dok im ne zapečate brojilo. Na kućnu adresu ne prime nikakve opomene, a HEP za to krivi Poštu. Kako se neslužbeno doznaje, iz riječke podružnice HEP-a samo u prosincu prošle godine stiglo je više od 800 zahtjeva za isključenje.

Djelatnici jednostavno, dođu na vrata, predstave se i najave da su došli iskopčati struju i zapečatiti brojilo. Na kućnu adresu korisnici nisu primili nikakve opomene, a HEP za to krivi Poštu. U rukama djelatnika je samo nalog za iskapčanje korisnika, ali uvid u dugove nemaju. U velikoj većini slučajeva taj će svoj radni nalog i provesti.

Jednoj obitelji iz Pule prijetili su ovrhom cijelo ljeto za navodno neplaćene račune. Ovi su se trudili mjesec dana dobiti na telefon nekoga u HEP-u u Rijeci s kim bi mogli usporediti podatke i provjeriti stanje svog brojila i eventualan dug. Kad se napokon netko javio, potvrdio im je dug od par stotina kuna. Obitelj se bunila da to ne može biti, ali su odlučili platiti da ih ne isključe, da bi im zatim na kućnu adresu u rujnu stigao novi obračun struje koji je pokazao da su preplatili čak 800 kuna.

Mnogi Istrani koji su čitav život telefonom ili osobno na šalter u Elektroistri dostavljali svoje očitanje brojila i plaćali struju do u lipu točno po potrošnji svog kućanstva, to već odavno ne mogu, dok HEP s druge strane nema dovoljno ljudi za redovna očitavanja. Njihov je odgovor na to da svaki građanin može dostaviti stanje brojila na besplatan telefon HEP-a za korisnike ili na njihovim web stranicama za što treba izraditi korisnički račun kako bi se redovno provjeravala potrošnja.

Jedno od osnovnih pitanja koje zbunjuje građane jest zašto im jedna osoba, koju konačno uspiju dobiti na telefon u HEP-u u Rijeci, zaprimi stanje brojila, ali im istovremeno ne može reći točan iznos računa ili duga koji moraju platiti jer, navodno, nema uvid u to.

"Temeljem zakonske obveze, 2. studenog 2016. provedeno je propisano poslovno i informatičko razdvajanje opskrbne djelatnosti od djelatnosti distribucije električne energije unutar HEP-ovog Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), koji se zbog toga podijelio na distribucijsku djelatnost (HEP - Operator distribucijskog sustava) i opskrbnu djelatnost (HEP Elektra). HEP ODS obavlja uslugu distribucije električne energije, odnosno omogućuje korištenje mreže i brine za optimalno funkcioniranje sustava, što uključuje poslove očitanja, praćenje i kontrolu mjernih podataka za sve kupce električne energije, zamjene brojila, otklanjanje kvarova i smetnji u mrežnom sustavu. S druge strane, HEP Elektra je kao jedini zajamčeni opskrbljivač ovlaštena za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj, što znači da opskrbljuje krajnje kupce, kućanstva i poslovne subjekte električnom energijom", stoji u odgovoru HEP-a.

(Samo)očitavanje

Taksativno navode brojne ovlasti ODS-a i Elektre, po čemu je još jednom vidljivo ono što je prosječnom građaninu neshvatljivo - da HEP ODS, među ostalim, zaprima reklamacije očitanih, odnosno potrošenih količina kWh, kao i zahtjeve građana za samoočitanje stanja brojila, dok HEP Elektra ima informacije o računu i o stanju duga. Iz HEP-a tvrde da imaju zaposlen optimalan broj operatera koji se krajem mjeseca, kada stiže najveći broj poziva građana zbog očitanja brojila, čak i poveća te da građani na ovom broju čekaju eventualno nekoliko minuta.

Činjenica je da nitko više ne može biti siguran da mu neće iskopčati struju. Nekada se iskapčalo tek nakon što bi dug dostigao više tisuća kuna, uz barem dvije pismene opomene prije isključenja. Danas ta svota može iznositi i samo 10 kuna.

"Sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, opskrbljivač može krajnjem kupcu, koji nije podmirio dospjele novčane obveze u roku dospijeća, ispostaviti opomenu u pisanom obliku. Ukoliko kupac ni nakon opomene nije podmirio dospjele novčane obveze, opskrbljivač može uputiti zahtjev za obustavu isporuke električne energije operatoru distribucijskog sustava. Zahtjeve za obustavom isporuke svaki pojedini opskrbljivač dostavlja HEP ODS-u koji potom šalje kupcima obavijest o privremenoj obustavi. Tek potom HEP ODS pristupa obustavi. Do obustave radi duga dolazi prvenstveno iz razloga što kupci ni po primitku opomene ne izvrše plaćanje u vremenu dospijeća opomene. Važno je naglasiti da HEP ODS obavi isključenje korisnika mreže na temelju zahtjeva opskrbljivača i nema uvid u status računa korisnika, a ponovno uključenje također ide tek nakon zahtjeva opskrbljivača, kažu iz HEP-a.

Čestitka od 100 kuna

Prema njihovom cjeniku, za ponovno uključenje na idućem računu stiže "čestitka" od 100 kuna. Podatak o tome koliko su potrošači dužni HEP-u nismo dobili. No, prema dojavama nekih građana, u zadnje vrijeme kućanstva u Istri obilaze mladići koji mobitelima slikaju stanje brojila, a nisu u tipičnim radnim odijelima HEP-ovaca.

"Distribucijsko područje Elektroistra Pula HEP ODS-a za usluge očitanja brojila angažira vanjske izvršitelje koji obavljaju tu vrstu usluge. Rezultati rada vanjskih izvođača radova redovito se evaluiraju s ciljem kontrole kvalitete usluge", kažu iz HEP-a.

Novi korisnik, a isto brojilo

Kako to obično i biva u nas, ono što je nekome "poboljšanje usluge ili sustava", građanima je dodatna kafkijanska zavrzlama na terenu. To i dan-danas proživljava obitelj Silvane Detoffi iz Vodnjana.

"Jako sam ljuta, jako. Prebacili smo brojilo za struju sa svekra na muža i tek onda dolazi urnebes. Jedan korisnik im je u pretplati, a drugi dužan. Nikako da usklade da je to isto brojilo i da prebace pretplatu na eventualni dug, pa su i nama prošli mjesec htjeli iskopčati struju. Najbolje od svega je što sam poslala na e-mail sve podatke i sve uplate, da bi 2. listopada dobila odgovor da je sve u redu i da će se to proknjižiti. Zatim 20. listopada stiže obavijest o isključenju. Opet to zivkanje u Rijeku pa pisanje mailova, da bi se netko sjetio odgovoriti da nema preknjiženja dok mi oni ne dostave zahtjev koji trebamo popuniti, a dok to traje mi moramo uplatiti još jednu ratu. Nakon toga odlazim u Pulu i tražim dokaz na temelju zaprimljenih e-mailova da budem sigurna da mi neće doći iskopčati struju. Sad dolazi novi obračun na kojem stoji da smo u pretplati te su nam dostavljene rate na po 20 kuna. Opet zovem i pitam je li to neka šala, a oni mi kažu da smo novi pretplatnik i da nam nemaju na temelju čega napraviti avansne rate. Ludilo! Dakle, radi se o istom brojilu na istoj adresi, samo smo promijenili ime korisnika. Strašno sam razočarana, i nisam sama u tome", kaže Detoffi.