HDZ-ov kandidat za predsjednika Dragan Primorac objavio je na TikToku video koji je zažario internet, a u komentarima se miješaju oni koji mu daju podršku i žele da zasjedne na Pantovčak, do oni koji ga s podsmjehom komentiraju nazivajući ga Rockyjem.

U videu, naime, Primorac diže utege, radi trbušnjake s medicinkom, radi zgibove i sve to uz muziku "Eye of the Tiger" iz kultnog filma "Rocky".

Komentari su hit: "Sad još malo nek ujutro u 6 čisti cesti i pravi kruv, pa malo u uredu čeka s penzionerima i tako... pa ćemo glasati s obzirom na to da je bar kulturniji od posto", "Kriza srednjih godina"; "Bravo Dragane, svaka čast", "Nisam vidio jačeg čovjeka, bravo... to je za UFC", "Zoki diže mrtvo dizanje 250 kg, bench 140, čučanj 160 kg. Tako sine Dragane, moraš još puno žganaca pojesti".

