Užas na A6: Dvoje ljudi poginulo na autocesti, dio autoputa zatvoren

Dvoje ljudi poginulo je jutros u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, potvrdili su nam tom iz Primorsko-goranske policije.

Zbog nesreće je zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Rijeke. "Na terenu su policijski službenici, očevid je počeo i njime rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci", potvrdili su nam u policiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako navodi Hrvatski autoklub (HAK), promet je preusmjeren preko Ravne Gore (ŽC5034 i DC42).

No to, nažalost, nije jedina nesreća. Na cesti Osijek - Klisa u srijedu nešto prije 20 sati u prometnoj nesreći jedna osoba zadobila ozljede opasne po život. Do nesreće je došlo jer 24-godišnji vozač automobila nije prilagodio brzinu gustoći prometa i smanjenoj vidljivosti. "Vozilom je udario u kombajn kojim je upravljao 51-godišnjak, a koji se neposredno prije prometne nesreće zaustavio na kolniku u namjeri skretanja ulijevo na poljski put", priopćili su iz Policijske uprave osječko-baranjske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slike s mjesta te nesreće stravične su i možete ih pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio pravu prometnu renesansu. Hoće li je ostvariti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa