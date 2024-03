Kandidat Mosta za predsjednika Vlade Nikola Grmoja održao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o prijedlozima za poboljšanje životnog standarda građana. Na konferenciji su bili i članovi Mosta iz Velike Gorice.

"Imamo ogroman broj ljudi koji su u riziku od siromaštva. Socijalne mjere kojima se ide prema socijali ugroženima činile bi puno manje proračunskih izdataka. Uz sve mjere nužan je i obračun s korupcijom kako bi svatko imao jednake šanse. Ne da netko bude povlašten, da nekome država bude majka, a nekome maćeha", rekao je Grmoja.

Komentirao je i Domovinski pokret.

"Nažalost, gospodin Kolakušić je na izbore izišao s tajkunskom strankom. Mi želimo okupiti sve čisto i nekorumpirano i to smo okupili. Sve od centra na desno što je čisto i antikorupcijski. Željeli smo da s nama ide Karolina Vidović Krišto, ali ona ide sama. Svi znamo tko stoji iza Domovinskog pokreta, Radić i tajkun Vujnovac, a mi ne želimo u tome sudjelovati. Andrej Plenković će upravo kod njih tražiti žetončiće", poručio je Grmoja.

Dotaknuo se i pitanja o lijevoj koaliciji.

"Zoran Milanović im je dao zamah, ali on im ne može biti kandidat. Ljudi neće glasati za Peđu Grbina, Anku Mrak Taritaš, Krešu Beljaka, notornog Radimira Čačića koji nam najavljuje rijeke pravde koje će se obračunati s korupcijom. Jedini izvori čiste vode koji će odnijeti korupciju može poteći iz ovog brežuljka koji već deset godina stoji nasuprot dva brda. Na tom brežuljku koji se zove Most već 10 godina gori baklja istine i pravde. Na ovom brežuljku gori vatra istine, sve su pokušali da je ugase. Na ovim izborima dolazimo po promjene. Most je jedina garancija da HDZ ide u oporbu", kazao je Grmoja.

