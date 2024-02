Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je u subotu kako bi javnost trebala znati o kakvim se kontaktima budućeg glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića s kriminalnim miljeom radi ako predsjednik države kaže kako postoje ozbiljne sigurnosne zapreke da on postane glavni državni odvjetnik.

Premda iz Vlade uvjeravaju da riječ o klasificiranom predmetu, Grbin drži kako se klasifikacija može i skinuti te da onaj koji je vlasnik klasificiranog podatka po proceduri ju može skinuti pogotovo ako je u javnom interesu da se sazna kakvi su to kontakti budućeg glavnog državnog odvjetnika s kriminalnim skupinama i miljeom u Hrvatskoj.

"Javnost u Hrvatskoj bi to trebala znati, mediji bi to morali znati, mi koji ćemo o tome glasati bi to morali znati. Ali postoji još jedna stvar - slušao sam premijera jučer koji tvrdi da nema tu ništa posebno i da je nazvao Turudića koji ga je uvjerio da je sve u redu. Šta to je to? Nazvao si Turudića i on te uvjerio da je čist", rekao je Peđa Grbin u izjavi za novinare u Rovinju gdje se družio s tamošnjim građanima.

Podsjetio je da se ista provjera dogodila u slučaju bivšeg ministra Kuščevića pa se sada protiv njega vodi kazneni postupak jer je "maznuo masu para". Ista takva provjera od strane premijera Plenkovića, naveo je Grbin, dogodila se i s ministricom Gabrijelom Žalac pa "u konačnici znamo kako je ona završila".

'Teško je komentirati i ostati razuman'

"Nadam se da će to biti i sudbina Turudića jer ništa manje ni više od toga nije zaslužio. Teško je bilo što komentirati u ovom slučaju i ostati razuman. Da se na čelo državnog odvjetništva predlaže osoba koja je poznata po kontaktima s bjeguncima od hrvatskog pravosuđa, s uskočkim optuženicima, čije se ime provlači kroz uskočke spise, čovjeka koji je cijelim svojim političkim angažmanom pokazao da je više u politici nego u sudu i državnom odvjetništvu gdje je politički angažman apsolutno nedopušten, doista je neprihvatljivo", naglasio je Grbin.

"Takvu osobu predlagati na čelno mjesto državnog odvjetništva znači samo da želiš zgaziti instituciju i da si ustvari toliko bahat, koliko je Plenković postao, da misliš da možeš svim građanima komotno pokazivati srednji prst, i da ti se ništa neće dogoditi", rekao je čelnik SDP-a.

Njihov stav je, kaže, potpuno jasan. "Turudu nije mjesto u državnom odvjetništvu nije mu mjesto niti na sudu. Ako se želi baviti politikom neka izađe na izbore i neka se kandidira. Ovo što sada radi, to je jedna velika sramota", poručio je.

Po njegovim riječima kampanja je krenula, to je potpuno jasno, a ono što SDP želi je razgovarati s ljudima i u izravnom kontaktu saznati za probleme s kojima se oni u svakodnevnom životu suočavaju.

"U fokusu su nam dvije stvari: borba za standard ljudi odnosno borba za veće plaće i veće mirovine... Naš drugi fokus je borba za državu bez korupcije s obzirom da je Hrvatska visoko korumpirana država", naglasio je Grbin. Podsjetio je kako su prije nekoliko dana objavljene ljestvice korupcije gdje se pokazalo da je Hrvatska gora od Ruande.

"Uz svo dužno poštovanje to nije mjesto na kojem bi se Hrvatska morala nalaziti. Mi moramo ciljati puno više od toga, a s prijedlozima i načinom na koji HDZ upravlja državom bojim se da nam smjer može biti samo prema dole, prema još nižem mjestima na ljestvici, a ne prema gore. Hrvatski građani su zaslužili puno više", ustvrdio je Peđa Grbin.

