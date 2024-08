Gradonačelnik Ploča dao otkaz, na papir napisao 'Hvala'. Otkrio i gdje će

Gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević dao je ostavku. O tome je javnost obavijestio na Facebooku.

"Drage Pločanke, dragi Pločani, posljednjih sedam godina obnašao sam volonterski dužnost gradonačelnika Ploča. Uz tu časnu dužnost, radio sam paralelno i posao kirurga u splitskoj bolnici. Uz puno odricanja, malo sna i još manje života van posla, trudio sam se biti maksimalno odgovoran prema vama koji ste me izabrali, kao i prema pacijentima. Ponosan sam kad se osvrnem na sve što smo zajedno postigli u tom periodu.

Zahvalan sam svima vama što ste me dva puta birali, a vaše povjerenje i podrška su se prošili i izvan granica naših Ploča.

Nakon što sam izabran u Sabor, bilo je jasno da nije moguće istovremeno obavljati tri tako važne i odgovorne pozicije. Nije tajna, no iako mnogi od vas koji su me sreli u zadnje vrijeme to već znaju, ovim putem želim obavijestiti svih da uskoro prestajem obnašati dužnost gradonačelnika Ploča te će umjesto mene to biti moj dosadašnji zamjenik Ivan Marević.

'Moja desna ruka'

Ivan je posljednjih sedam godina bio više od moje desne ruke. Prvi operativac grada koji je znao stanje svakog projekta, katastarske čestice i šahta. Sve pozitivno što se smo napravili zajedno posljednjih godina u Pločama ne bi bilo moguće da nije bilo njegovog napornog rada i doprinosa. Grad ostaje u rukama najkvalitetnije i najpouzdanije osobe za tu funkciju. Gradska uprava je danas posložen, funkcionalan i produktivan tim. Siguran sam da će nastaviti rasti dobrim i stabilnim smjerom kao i do sada.

Zagreb do prije koju godinu nije bio u mojim planovima, ali tamo odlazim svjestan da bez konkretnijeg političkog angažmana nema značajnije društvene promjene. U Saboru nastavljam raditi prije svega za svoje Ploče i regiju u kojoj sam izabran, ali i za bolje i poštenije hrvatsko društvo. Svoj liječnički put nastavit ću u zagrebačkoj bolnici. Ploče su moj grad i ostaju moj zadatak gdje god me dužnost i život odvedu. Ostajem dio ove zajednice i u skladu s novim obavezama bit ću na raspolaganju za svaku pomoć.

Hvala svima na svakoj riječi podrške i vidimo se u Pločama, neformalno i prijateljski kao i do sada", napisao je na Facebooku Mišo Krstičević.

